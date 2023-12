Moderní řešení. Přístavba viktoriánského domu se nesnaží předstírat, že tam patří odjakživa

Řadu možných řešení mohli vidět u svých sousedů. Koneckonců i oni sami měli rozšíření po bývalých majitelích. To jim ale bylo k ničemu, protože jej nešlo rozumně využívat.

Na plejádu různých stylů rozšíření se stačí podívat na satelitní snímky ulice Polwarth Terrace (popisovaný dům má číslo 68) a je vidět, jak se řada majitelů do různých forem expanze do zahrady pustila. Někteří na to šli historizujícím způsobem a snažili se o maximální nenápadnost. Jiní se nebáli přistavovat necitlivě ve velkém stylu a jejich výsledná díla jsou viditelná i z ulice.

Rodina v domě na obrázcích oslovila místního architekta Dugalda Skenea a jeho DS Architecture. Ten má z podobných zásahů do viktoriánských domů řadu referencí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Jako řešení navrhl, aby se z přístavby stalo nové srdce domu: hlavní obývací prostor s kuchyní otevřený do zahrady. Radikální zásah byl potřeba, před rekonstrukcí měl dům kuchyni v chladné části, o patro níž než obývací pokoj.

Po rekonstrukci vypadá dům z ulice stále stejně, došlo ale k výraznému posunu k modernímu bydlení.