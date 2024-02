Stroj času. Rekonstrukce přenesla sedmdesát let starý dům do 21. století

Cesta k nové podobě byla zdlouhavá, výsledek ale stojí za to. Z ulice se dům příliš nezměnil, tedy až na jedinou drobnost.

Vikýř, který byl do přestavby spojený s domem jednolitou fasádou, dostal moderní vizáž. Je to vlastně jediný prvek, který z ulice prozrazuje, že dům prošel výraznou modernizací. A to opravdu zásadní.

Změny se udály uvnitř. „Místo labyrintu komor a pokojů vytváříme rozlehlý společný prostor s ohništěm uprostřed. Aby prostor nebyl pouze rozlehlý a měl i kvalitu výšky, nad částí obytnou odstraňujeme strop a propojujeme tak prostor pro odpočinek a vysedávání s hernou v patře,“ uvádějí architekti. V patře jsou pak kolem herny umístěné pokoje dětí.

Moderní nároky se plně propsaly do podoby domu směrem do zahrady. Přistavěla se velkorysá veranda a plně nastoupilo sklo, aby co nejvíce propojilo dům se zahradou, vikýř v patře se ve směru do zahrady přizpůsobil vzhledu verandy.

Dům se nakonec zcela jinak tváří do zahrady a jinak do ulice a málokdo by z fotografií poznal, že jde o dvě tváře jedné stavby.