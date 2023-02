Prostorné chodby ve dřevě a přehledná struktura. V Předkláštěří na dětech nešetří

Novou školu si v architektonické soutěži vybrali i v Předkláštěří. Obec těsně vedle Tišnova na Brněnsku se s rostoucím počtem dětí do stávajících školních prostor nevejde. Jde vlastně o typický problém městeček s dobrým dopravním spojením do ekonomických center. Stěhují se do nich mladé rodiny, které na bydlení ve velkoměstě při dnešních cenách nedosáhnou.