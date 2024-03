Hra stínů na americké univerzitě. Díky jednoduchému triku architektů máte pocit, jako byste byli v lese

Nové studentské centrum Western Michigan University by mělo být podle architektů majákem inkluze. Architekti v doprovodném textu zmiňují, které národy původních Američanů území obývaly a jak design ctí jejich odkaz a pomůže začleňovat i znevýhodňované studenty.

Architekti z CannonDesign by si ale vystačili i bez těchto frází. Třípodlažní budova v michiganském Kalamazoo má všechno, co se od podobné stavby v současnosti čeká a co jí usnadní být centrem života studentů.

Nabízí jim místo pro setkávání, odpočinek, k dispozici je zde stravování i obchody a služby. V budově bude také pivovar.

Návrh je zpracován tak, aby se studenti co nejsnadněji potkávali a co nejsnadněji spolu trávili čas a spolupracovali. Zde se nejvíce odráží inspirace indiánskou kulturou (slovo indiáni samozřejmě nikde zmíněno není a užívá se výhradně pojem původní Američané, byť i výraz Američan je evropský termín).

Právě indiáni seděli v kruhu, a ne v hranatých místnostech. Proto jsou zdi zakřivené a místnosti oblé či kruhové.

Přízemí je obloženo břidlicí, což je typické podloží regionu. Sloupy v proskleném prvním patře mají připomínat procházku michiganským lesem. Horní patro zdobí zlaté lamely, které dovnitř přinášejí stín podobný tomu od korun stromů.

Centrální atrium zvané srdce je osvětlené seshora střešními okny a má opět odkazovat na michiganské lesy plné cedrů. Právě tam se má odehrávat hlavní „ruch“ univerzity.

Nová budova vypadá v celém kampusu jako zjevení. Zvenčí sklo a kov, uvnitř spousta dřeva. Kolem jsou tradiční severoamerické univerzitní budovy, které náhle vypadají jako ze zcela jiné doby.