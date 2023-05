Argentina spouští těžbu lithia ve velkém. Může předčit i rivaly z regionu

Argentinská naleziště lithia už několik let lákají mnohé firmy, které by se zde v brzké době rády pustily do těžby. Země totiž jako jedna z mála chce z velké části spoléhat na soukromý sektor a zájem o čtvrté největší naleziště tohoto kovu v Jižní Americe projevují hlavně těžební společnosti z Kanady nebo Číny. Informovala o tom agentura Reuters.

Argentinský přístup k těžbě suroviny je však ve srovnání s dalšími zeměmi poměrně ojedinělý. Nedaleká Bolívie si své zásoby lithia přísně střeží, Mexiko se svá ložiska rozhodlo znárodnit. Sousední Chile svými plány před nedávnem některé investory vyděsila, neboť země počítá se státem řízeným modelem těžby. V praxi tak má jít o jakousi spolupráci soukromého a veřejného sektoru.

„Argentina na lithiové projekty v uplynulých deseti letech udělovala četné koncese. Proto je dnes míra investic do této oblasti velká, a i proto jsou šance na rozvoj tohoto argentinského sektoru do budoucna značné,“ uvedl pro agenturu Reuters Franco Mignacco, prezident argentinské komory těžebního průmyslu.

Dožene Argentina i Čínu?

Mignacco zároveň upozorňuje, že současná argentinská produkce uhličitanu lithného by se díky tomu mohla do roku 2025 až ztrojnásobit. Nyní Argentinci zvládnou vytěžit zhruba 40 tisíc tun této suroviny za rok, už brzy by ale Argentina mohla dohnat Čínu nebo sousední Chile, kde se nyní produkuje zhruba 180 tisíc tun uhličitanu lithného ročně.

Momentálně je na území Argentiny v procesu zhruba postupného otevírání šest lithiových projektů a dalších patnáct se pak nachází v pokročilejší fázi průzkumu a zjišťování proveditelnosti. To je proti třeba Chile velký rozdíl, neboť tamější vláda momentálně uvádění nových těžebních projektů do praxe skoro zastavila.

Podle odborníků platí, že Argentině, Chile a Bolívii náleží až polovina světových zásob tohoto kovu. Minerály obsahující lithium se nacházejí zejména pod obrovskými solnými pláněmi ve vysokohorském pásmu And.

„Argentinský lithiový sektor prosperuje díky decentralizované a protržní strategii,“ uvedl pro agenturu Reuters Benjamin Gedan z Wilsonova centra a dodal, že naopak v Bolívii jsou na tom v tomto ohledu nejhůře, a to v důsledku až přílišné státní kontroly. V Chile naopak podle něj našli jakousi střední cestu, neboť i přes velkou roli státu stále ponechává soukromým podnikům značné postavení.

Ve stejné chvíli se ale Argentina potýká se značnými hospodářskými problémy. Její ekonomiku trápí obrovská inflace a v zemi se v říjnu chystají parlamentní volby, což zároveň vyvolává poměrně značnou politickou nejistotu. Její lithiové zásoby jsou ale pro tuto zemi jakýmsi světlem na konci tunelu.