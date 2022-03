‚Zasypat nepřítele mrtvolami vlastních lidí.‘ Ve strategii Rusů se nic nezměnilo, říká ruský podnikatel z Prahy

Lidovky.cz: Ve vaší kanceláři pracují Rusové i Ukrajinci, nedochází ke sporům?

To vůbec ne. Snažíme se pomáhat. Uprchlíci z Ukrajiny sem přicházejí prakticky bez ničeho. Nechávají kufry na nádražích, aby se vůbec vešli do vlaku. Potřebují oblečení nebo boty. Přemýšlíme také, jak můžeme jako realitka pomoci ještě lépe. Proto například obvoláváme naše klienty a ptáme se, jestli by v jejich domě nebo bytě nechtěli ubytovat uprchlíky. To je naše forma odboje.

Lidovky.cz: Jak na takový telefonát lidé reagují?

Kolegové jsou reakcemi překvapení. I jinak přísní klienti nabízí své prostory zadarmo. Nesetkali jsme se s žádným odmítnutím. Samozřejmě ne každý má nějaký volný prostor, ale když ho má, tak ho nabízí. Řada lidí byla ráda, že se na to někdo zeptal a že mohou pomoci. Voláme ale i našim klientům do Ruska.