Připravte si auto na zimu. Co budete potřebovat a co je nutné zkontrolovat?

Zrychlující inflace se promítá i do služeb autoservisů a do cen náhradních dílů. Přesto platí, že kvalitní péče o váš vůz, třeba právě před nadcházející zimní sezonou, je důležitá a přehnané šetření se nevyplatí. Kvalitní péče mu totiž zajistí dlouhodobou životnost a sníží nutnost velkých investic do rozsáhlých oprav.