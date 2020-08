Od založení poprodejních služeb automobilky Škoda Auto uplynulo 100 let

MLADÁ BOLESLAV Skutečnost, že prodejem nového automobilu vztah se zákazníkem teprve začíná, si zakladatelé mladoboleslavské automobilky Václav Klement a Václav Laurin uvědomili prakticky ihned při založení společného podniku před 125 lety, na sklonku roku 1895. Servis a opravy nejdříve bicyklů, záhy i motocyklů a automobilů nejprve probíhaly přímo v Mladé Boleslavi, vznikem samostatné společnosti ELKA v roce 1920 byl položen plnohodnotný základ dnešní části automobilky známé jako ŠKODA Originální díly.

„Při pohledu ke kořenům automobilky ŠKODA je fascinující vidět prozíravost obou zakladatelů, kteří si již tehdy uvědomovali důležitost a potenciál poprodejních služeb,“ říká Karel Starý, vedoucí Servisních služeb ŠKODA AUTO Česká republika a dodává: „I když se od té doby tato oblast samozřejmě změnila k nepoznání, některé hodnoty zůstaly zachovány – třeba akcent na používání kvalitních originálních dílů, špičková odbornost autorizovaných servisů značky ŠKODA a neutuchající snaha o to, aby každý náš zákazník byl vždy spokojený.“



ELKA jako samostatná firma spjatá s mladoboleslavskou automobilkou

Název firmy ELKA vznikl fonetizací značky L&K („el-ká“) a jako registrovaná ochranná známka byl veden již kolem roku 1909, přičemž v roce 1913 byl název ELKA již prokazatelně používán. Jako samostatná společnost byla založena v roce 1920 pod oficiálním názvem ’ELKA, výzbroj a opravy automobilů, s. s r.o.’. V červnu téhož roku automobilka oznámila, že pod hlavičkou ELKA v Praze otevře svou první opravnu automobilů.

Do té doby vozili zákazníci své vozy na servis do Mladé Boleslavi, nebo byli odkázáni na zručnost lokálních řemeslníků, to podle povahy potřebné opravy. Svou pražskou ‚správkárnu automobilů’ se značka rozhodla zřídit ve Valdštejnské jízdárně, což vzhledem k historickému odkazu této budovy vzbudilo velký ohlas. ELKA však nebyla pouhým servisem – působila jako samostatná firma spjatá s mladoboleslavskou automobilkou a kromě oprav vozů, kterých plánovala ročně zhruba 500, fungovala i jako sklad pneumatik, nabízela prodej náhradních dílů a dokonce také komisní prodej ojetých automobilů.

V roce 1929 byla ELKA začleněna do Škodových závodů. Ve 30. letech Škodovy závody Plzeň postoupily firmu ELKA ASAPu (Akciová společnost pro automobilový průmysl) za 1 000 000 korun. Další, již vynucená změna majitele ELKY proběhla v roce 1945, kdy přešla pod křídla firmy PAL České Budějovice a kolem roku 1950 nastala její likvidace. ELKA tak sice nikdy nedosáhla plánovaného rozšíření, její přínos byl ale i tak zásadní a symbolický – stála na počátku dnes naprosto komplexních poprodejních služeb značky ŠKODA v Česku.

Pod křídly AZNP

Poválečný vývoj poprodejních servisních služeb se odehrával pod taktovkou národního podniku AZNP a začátků centralizovaného hospodářství. Nešlo však pouze o automobily a jejich výrobu, neméně důležitá byla i oblast náhradních dílů a jejich zásobování. Koncem čtyřicátých let se konkrétní fungující podoba tuzemské servisní sítě hledala často velmi krkolomně. Nejprve fungovala tzv. Evidence rezervních dílů (ERD), ta byla ale záhy zrušena a vznikla Autorenova, a aby toho nebylo málo, z té se pro změnu zase posléze stala Mototechna. Až koncem padesátých let minulého století, tedy v dobách, kdy z výrobních pásů sjížděly lidové vozy ŠKODA 440 SPARTAK, OCTAVIA a z ní odvozená FELICIA, vznikl systém servisní péče o tyto vozy. V roce 1958 tak bylo na základě usnesení vládních orgánů vyčleněno z tehdejších krajských podniků Československých automobilových opraven devět servisů, které přešly pod křídla tehdejšího AZNP.

Tak vzniklo prvních devět poúnorových autorizovaných opraven vozů značky ŠKODA – nacházely se v Mladé Boleslavi, Praze-Hostivaři, Libouci u Děčína, Karlových Varech, Mariánských Lázních, Brně a na Slovensku pak v Bratislavě, Nitře a Ružomberoku. Jednalo se o značkové opravny určené výhradně pro vozy ŠKODA, na které se mohli obracet motoristé, popř. i ostatní autodílny. Kromě toho ještě existovala v prostorách dnešního ŠKODA Muzea takzvaná servisní dílna OTS, která se specializovala na závažnější problémy, popř. na servis vozů prominentů.

Stav s devíti opravnami napříč Československem trval až do přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy se síť značkových servisů modernizovala a rozšířila. Vznikly zcela nové opravny v Praze na Spořilově, ve Žďáru nad Sázavou a na východě Slovenska ve Stropkově, zatímco servisy v Mariánských Lázních, Bratislavě a Ružomberoku prošly zásadní modernizací. Od té doby existovalo v Československu 12 značkových servisů, které se v některých případech postupně rozšiřovaly i o nabídku prodeje zcela nových vozů ŠKODA.

Ze zmíněných modernizovaných servisů stojí za pozornost zejména ten v Mariánských Lázních. Tento servis se totiž stal prvním, v němž se aplikovalo řízení procesu opravy vozu počítačem. Přijímací technik zde pracoval na tehdejší dobu velmi pokrokově s děrnými štítky – vytvořil nejen zakázkový list, ale i celá oprava byla sledovaná a vyhodnocená počítačem, takže na konci zákazník obdržel i soupis dílů a prací. Počítač se ve značkové opravně v Mariánských Lázních poprvé rozjel v roce 1973 a jednalo se ve své době o první místo, kde byl nasazený americký kancelářský počítač velikosti pracovního stolu spolu s děrovačkou.

Princip značkových opraven a způsob jejich zásobování náhradními díly sice nebyl úplně špatný, ale koncem 80. let minulého století bylo stále jasnější, že se automobilka bez vlastního centrálního skladu náhradních dílů neobejde. Dosavadní sklad v Kosmonosech už kapacitně nestačil, a tak začal v Zalužanech vznikat nový sklad. Ten se ale záhy dále rozšiřoval až do podoby dnešního vysoce moderního ŠKODA Parts Centra.

Hned počátkem roku 1990, po změně politického režimu, se počaly dramaticky a velmi rychle upravovat také obchodní vztahy. Začalo vyjednávání se zahraničními firmami o partnerství pro automobilku ŠKODA, stejně tak se rychle proměnila celá servisní a prodejní síť – některé firmy s dlouhou historií se v rámci restitucí dostaly zpět do rodinného vlastnictví, ostatní automobilka postupně odprodávala. Volný trh začal fungovat, a tak to byli případní zájemci o prodej a servis vozů ŠKODA, kteří se ucházeli o to, být prodejním a servisním partnerem automobilky. Jejich síť se rychle rozrůstala a kvalita služeb se rapidně zvyšovala. Poté, co v roce 1991 do mladoboleslavské automobilky majetkově vstoupil koncern Volkswagen, začala i oblast servisních a poprodejních služeb využívat nejmodernější know-how.

Komplexní služby 220 autorizovaných partnerů ŠKODA v Česku

Dnešní servisní síť čítá více než 220 autorizovaných partnerů ŠKODA v Česku. Místo cíle 500 úkonů ročně jich zvládá téměř milion. Spolu s partnery se ŠKODA AUTO snaží zajistit, aby měli zákazníci pohodlně dostupný nejen prodej nových vozů, ale i komplexní poprodejní služby. ŠKODA AUTO tak navazuje na odkaz, který zdědila po průkopnících, mezi něž patří právě i firma ELKA. Není náhodou, že služby, které poskytovala ELKA, poskytují autorizované servisy ŠKODA dodnes, ať už je to servis, náhradní díly, uskladnění pneumatik, nebo prodej prověřených ojetých vozů v programu ŠKODA PLUS.

Více než polovina autorizovaných partnerů dnes zároveň působí jako ŠKODA Handy centra. To mimo jiné znamená bezbariérový přístup, proškolený personál, vyzvednutí porouchaného vozu v okruhu 20 km od dealerství zdarma, přednostní servis a zvýhodněné ceny servisu i náhradních dílů pro hendikepované klienty. Služby se vztahují i na zájemce o nový vůz, zde je možná testovací jízda v místě bydliště klienta, zajištění přestavby a další služby, které klientům ŠKODA usnadní pořízení vhodného vozu.