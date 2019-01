Auta z e-shopu? Mezi Čechy popularita nákupů přes internet roste

PRAHA Přes internet si dnes můžete objednat elektroniku, potraviny či oblečení. Čím dál populárnější je ale i výběr nového nebo ojetého vozu zcela online. Některým lidem dokonce nevadí ani to, že automobil uvidí na vlastní oči až při samotném převzetí. Muži jsou v tomto ohledu podle průzkumu o poznání ‚dobrodružnější‘ než ženy.

Podle průzkumu, který si u agentury Stem/Mark nechala vyhotovit technologická společnost Cleverlance, by si 15,9 % Čechů dokázalo vybrat nové osobní auto v prostředí e-shopu. Nepotřebovali by k tomu ani osobní návštěvu u prodejce. Mezi muži by to potom byl každý pátý, z žen pouze každá desátá oslovená. Z průzkumu vyplynul i fakt, že senioři nad 60 let by toto řešení preferovali nejvíce ze všech dotazovaných věkových skupin (19,2 %).

„Ještě nedávno si nikdo nedokázal představit koupi nového auta jinak, než jako pečlivé zvažování různých značek a modelů, porovnávání ceníků, smlouvání s několika dealery a uskutečnění několika testovacích jízd. Dnes nemá 16 % obyvatel ČR problém uvažovat o autě jako o čemkoli dalším, co se dá v e-shopu běžně pořídit. Otevírá to zcela nové uvažování lidí o dopravě jako službě,“ popsal Jiří Voldán z technologické firmy Cleverlance.



Ideálním místem pro koupi auta zůstává pořád autosalon

I přesto, že zájem o nákup vozů online roste, většina lidí si neumí představit výběr auta bez toho, aniž by si do něj sedli a projeli se v něm. Podle rozsáhlého průzkumu poradenské společnosti EY, který se uskutečnil na jaře loňského roku, je pro 77 % Čechů ideálním místem pro koupi nového vozu autorizovaný autosalon. Autorizovaný prodejce se umístil na prvním místě s 39 % i u koupi ojetých vozů, až za ním skončil autobazar, který by si vybralo 18 % respondentů.



Obliba nákupu nového vozu online podle průzkumu firmy EY roste, nejvíce o něj mají zájem mladí zákazníci, lidé se zájmem o alternativní pohony a s preferencí financování operativním leasingem. Právě pomoci operativního leasingu lze zakoupit nový automobil přes platformu Škoda Online. Od spuštění této služby, tedy od začátku roku 2018, již Škoda prodala přes internet zhruba 250 aut a na tomto čísle zdaleka nekončí. „Pozorujeme rostoucí zájem zákazníků o koupi vozů online,“ dodal mluvčí Škody Auto Zdeněk Štěpánek. Nejprodávanějším modelem online jsou akční verze Fabie.



Téměř třetina zákazníků by nakoupila online

„Náš průzkum zjistil dokonce to, že si nákup auta na internetu umí představit celých 29 % respondentů. Ovšem za ideální jej považuje pouze 8 %. Z respondentů, kteří by volili nákup vozu online ale také 40 % přiznává, že by jim za určitých podmínek mohla chybět testovací jízda,“ řekl pro server Lidovky.cz Petr Knap, vedoucí oddělení pro automobilový sektor v poradenské společnosti EY.



Je třeba rozlišovat skutečný online prodej a online nabídku. Rozdíl mezi těmito službami je v tom, že u skutečného internetového prodeje můžete automobil zaplatit ihned, u online nabídky se jedná pouze o zprostředkování. „Možnost online prodeje ve finále mnoho subjektů nenabízí, většina z nich je pouhým zprostředkovatelem. Právě v oblasti internetového prodeje, s možností zaplatit ihned, spatřujeme velký převis poptávky nad současnou nabídkou,“ dodal Petr Knap.



V České republice lze nakoupit auto přes internet, kromě e-shopu Škody Auto, i na dalších serverech. Stejně jako Škoda nabízí skutečný prodej vozů i e-shop Alza.cz, kde zákazníci najdou ale pouze elektromobily. Ojeté automobily zase nabízí aukční portál Aukro.cz. Loni v listopadu se zde dokonce dražily vozy od jedné koruny. Hojně využívaným způsobem, jak sehnat zánovní vůz, jsou také inzeráty na internetu, v tomto případě se ale nejedná o nákup online.