‚Hej BMW!‘ Nejnovější ‚trojka‘ zhubla 55 kilogramů a přesto nabízí víc místa a větší výkon

PRAHA Růst z nuly je jednoduché. Mít jako výchozí hranici sto procent a posunout se ještě nad tuto metu, je poněkud složitější. A přesně to je hra, kterou rozehrála bavorská automobilka BMW s novou trojkou. Vždyť tohoto modelu se v historii prodalo více než 15 milionů kusů a nesl si s sebou pověst toho nejlepšího, co lze na trhu sehnat.

Petr B. je mladý muž s živýma hnědýma očima. Je obchodník. Je zvyklý podávat výkon. A miluje bavoráky trojkové řady. ,,Obdivuji je od mala, líbí se mi jejich nekompromisní vzhled a výraz přední masky, která je plná dravosti a zároveň má v sobě tolik pokory. Alespoň na mne tak působí,” říká Petr.



Ve dvaceti se dostal k BMW 325i, který továrna značí jako E36. Pod kapotou pracoval atmosférický šestiválec. „Táhl již od 3 tisíc otáček pekelným způsobem. To pravé ořechové začalo, když se ručička otáčkoměru otřela o hodnotu 4 tisíce otáček. Tam se srdce třicetšetky rozbušilo, pobyt ve vysokých otáčkách byl jeho přirozeností. Z nenápadného šedého vozu se stal rázem velmi sportovní sedan. Těsně před omezovačem řadíte další rychlostní stupeň a čekáte, že vůz přestane táhnout, ovšem opak je pravdou. Auto zrychluje dál a dál až do tachometrových 260 km/h. Neskutečný pocit…“ vzpomíná po letech. Později přesedlal opět na trojku, ale už páté generace. A dodnes vzpomíná na zážitky za volantem. Hranici možností trojkových bavoráků zkoušel až na dřeň i na závodních okruzích.

Není divu, že konstruktéři a vývojáři - tahle pozice je pro novou trojku důležitá - z mnichovské automobilky měli před sebou těžký úkol. Posunout o další kus dopředu čtyřicet let vývoje trojkové řady, která ve filosofii automobilky zavedla zcela nový segment vozidel. Tedy „sportovní kompaktní vůz vyšší střední třídy s výkonným motorem, emotivním designem, citlivým řízením a výkonem, který přináší radost z jízdy.“ Navíc model, který se pohybuje v ostře konkurenčním prostředí vyšší střední třídy, kam se kromě tradičních výrobců ze Západu, tlačí i noví protivníci z Východu. Pojďme se podívat, jak si s tímto úkolem poradili.

„Hej BMW“

Garáže u nás v domě můžete otevřít klasicky: jedním stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Nebo využít virtuální asistentku v mobilním telefonu a prohodit: „Hey Siri, call garage.“ Za dvě vteřiny se rozbliká výstražné světlo a roleta se začne sunout vzhůru. To, že moderní automobily „prorůstají“ elektronikou, je na první pohled patrné a řidiči si toho začali všímat. To, že si s autem, řečeno s mírnou nadsázkou, popovídáte, už tak obvyklé není. Nejnovější zástupci trojkové řady, která se nedávno začala prodávat na českém trhu, tuto schopnost od konstruktérů a už zmíněných vývojářů do vínku dostali. Oficiálně se systém jmenuje BMW Intelligent Personal Assistant a automobilka slibuje, že bude „umožňovat snadnou a přirozenou hlasovou komunikaci. Dodává vozu digitální osobnost, kterou lze oslovovat zvoláním ‚Hej BMW’“. Pokud se vám tohle slovní spojení nelíbí, nic vám nebrání svoje auto „probudit“ aktivačním příkazem, který si určíte sami.

Jak to funguje konkrétně, když sedíte za volantem a dolehne na vás únava? Stačí říct: „Hej BMW, jsem unavený.“ Software pak sám zapne ambientní osvětlení, zároveň pracuje s klimatizací, hudbou a se zatmavením střešního okna. „Do tří minut pak navodí relaxační nebo vitalizující atmosféru,“ uvádí automobilka. Takže tady máme první BMW, které poslouchá na slovo.

Větší, ale lehčí

Inženýři mají rádi čísla. A také řeší rébus: větší vůz sice skýtá posádce více pohodlí, ale platí se za to vyšší hmotností. A nárůst hmoty, kterou musí motor rozhýbat, podle fyzikálních zákonů přináší vyšší spotřebu a všechny mrzutosti s ní spojené (vyšší provozní náklady, vyšší emise…). Nová trojka tak do výšky nevyrostla. Ale je delší (o 76 mm) a téměř neznatelně širší (16mm). To hlavní se odehrálo v prostoru mezi přední a zadní nápravou. Rozvor, tedy již zmiňovaný prostor mezi nápravami, se protáhl o 41 mm na 2 851 mm. Důvod? Pasažéři na zadních sedadlech si i u stylového sportovního kompaktního sedanu vyšší třídy zasloužili pohodlnější přístup do kabiny. Co designéři neopustili, jsou prvky tak typické pro mnichovskou produkci: mřížka chladiče ve tvaru ledvinek, dvojité světlomety a Hofmeisterova křivka. A přinutili pomocí inteligentní odlehčené konstrukci novou trojku v porovnání s předchůdci zhubnout. O 55 kilogramů. A to se počítá.

Pod kapotou

Šoféry zajímá, co se skrývá pod kapotou. Nová trojka přišla na trh se dvěma motory: čtyřválcovým vznětovým agregátem (BMW 320d) a benzinovým čtyřválcem (330i). Oba motory v Mnichově vybavili pokročilou technologií označovanou BMW TwinPower Turbo.

„BMW 320d lze objednat se šestistupňovou manuální převodovkou nebo s osmistupňovým automatem. Motor BMW 330i je spojen s osmistupňovou automatickou převodovkou. Obě varianty mají ve srovnání s konkurenty nejlepší hodnoty zrychlení,“ uvádí automobilka, která už nyní chystá další verze trojky. První model M Performance, tedy ještě více sportovně laděné auto, ponese označení BMW M340i a objeví se na konci roku 2019. V téže době přijde i hybridní BMW 330e Sedan.

Už zmínění vývojáři posouvají trojku dál na cestě k autonomnímu řízení. Vůz dostane podobnou technologii jako luxusní SUV BMW X5, tedy volitelný Driving Assistant Professional. V budoucnu bude dodáván s asistentem pro nouzového zastavení, asistentem řízení a jízdy v pruhu s podporou pro úzké části silnice a asistentem jízdy v kolonách. Ten pomáhá řidiči tak, že převezme řízení v koloně na dálnici v rychlostech do 60 kilometrů v hodině. To je funkce, kterou ve světle posledního velkého kolapsu na brněnské dálnici D1 nově přezdívané „Ťokův průsmyk“, řidiči v Česku obzvlášť ocení.