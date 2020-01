Veletrh CES se opět výrazně věnuje mobilitě. Vlastním autem šokoval i elektronický gigant Sony

Už několik let se na veletrhu CES výrazně prosazují auta a další dopravní prostředky. Začalo to s ­nástupem trendu elektromobility, ale jasně se ukazuje, jak se svět spotřební elektroniky, digitální techniky a osobní dopravy propojuje. Trend aut, která mají sloužit spíš jako služba než jako objekt touhy, akcentuje i letošní CES.



Propojení různých světů například ukazuje futuristický koncept Mercedes-Benz Vision AVTR, který firma představila ve spolupráci s­ režisérem Jamesem Cameronem a jeho Avatar Films. Studie vozu má demonstrovat možnosti směřování německé značky v oblasti trvalé udržitelnosti, design i provedení propojují řidiče výrazněji s­jeho okolím. Auto především ukazuje koncept nových článků baterií založených na grafenové technologii. Tyto baterie se kompletně obejdou bez vzácných kovů a dalších cenných materiálů. Baterie jsou plně recyklovatelné, lze je dokonce kompostovat.

Korejská automobilka Hyundai zase překvapila spoluprací se společností Uber na jejím projektu autonomního aero-taxi Uber Elevate. Hyundai vyrobí letouny S-A1, které jsou schopny vertikálního vzletu i přistání. Poháněny budou elektřinou, maximální cestovní rychlost bude 290 km/h a­ dolet asi sto kilometrů na jedno nabití. Létat se má ve výšce 300 až 600 metrů. Zprvu bude se stroji létat pilot, ale počítá se s ­přechodem na plně autonomní provoz.

A new world of mobility. Meet the VISION-S prototype vehicle. #SonyCES https://t.co/HFFViFIbm4 pic.twitter.com/6PseZEobbJ