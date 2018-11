Pád spasitele velkých značek. Šéfa Nissanu zlomilo zneužívání firemních peněz

Brazilec libanonského původu Carlos Ghosa narozený v hloubi Amazonie se dokázal vypracovat na jednoho z nejmocnějších lidí automobilového průmyslu. Teď jej v Japonsku zatkli kvůli zneužívání firemních peněz Nissanu.

Akcie Renaultu i Nissanu se řítí dolů. Vyšlo najevo, že Carlose Ghosna v pondělí zadržela policie. Právě tento muž přitom dostal tyto automobilky do zisku a­ právě na něj akcionáři spoléhali.

Ghosn je nejvýraznější osobností automobilového průmyslu posledních dvou dekád. Vaz mu teď láme podezření, že zneužíval firemní peníze pro vlastní účely a­dopustil se i dalších závažných pochybení, například podhodnocoval své příjmy, což bude pravděpodobně daňový podvod. V Japonsku byl kvůli tomu zatčen.

Nissan ho chce odvolat, v­Renaultu se zatím vyčkává. Někoho lepšího ale budou hledat těžko.

„Mr. Fix It“ čili pan Náprava

Ghosnův příběh zajímavě už začal. Narodil se v Amazonii v rodině libanonského podnikatele. Jako batole ale onemocněl z nekvalitní vody, a matka se s ním proto přestěhovala do civilizovanějšího Ria de Janeiro. Ani tam se ale dlouho nezdrželi. Nakonec své děti, Carlose a jeho sestru, vzala do Libanonu ke své matce. To mu bylo šest let. Chodil tam do francouzské jezuitské školy a­na vysokou odešel do Francie.

V roce 1978 nastoupil s čerstvým technických vzděláním do pneumatikářského gigantu Michelin. Tam nakonec strávil 18 let. Během nich ale rychle vystoupal vzhůru. Po třech letech šéfoval výrobnímu závodu, to mu bylo 26 let, za další tři roky měl po palcem vývoj průmyslových pneumatik. Ve 30 už řídil provoz jihoamerických aktivit skupiny.

Vrátil se tak do Ria de Janeiro, kde neměl lehký úkol. Měl zařídit, aby se firma – tváří v tvář tamní hyperinflaci – dostala do zisku. Po dvou letech to dokázal. Právě to mu otevřelo v kariéře dveře ještě dál a stal se šéfem severoamerických aktivit. Dál už se ale v Michelinu neposunul.

Jeho výsledky ale neunikly Renaultu. Ten potřeboval právě někoho takového, koneckonců jedna z Ghosnových přezdívek zní „Mr. Fix It“ tedy něco jako pan Náprava. V roce 1996 se tak stal viceprezidentem Renaultu a pod palec dostal i jihoamerické aktivity firmy. Hned udělal takové škrty v­nákladech, že už o rok později byla firma v zisku. Nato Ghosn začal v oboru platit za schopného manažera a toto jeho renomé jej neopustilo po další dvě dekády.

Renault se pustil do vytváření silné aliance, která umožnila dál snižovat náklady. Došlo k propojení s japonskými Nissanem, který Ghosn hned dostal na starosti.

Jeho radikální úspory se ale také setkávaly s kritikou. Jeho plán záchrany Nissanu například počítal s tím, že o práci přijde přes 20 tisíc lidí. To ale nakonec nebyl ten největší problém. Ghosn je svou náturou multikulturní, rád spojuje různé přístupy a naopak odsuzuje zavedené pořádky – což koneckonců není překvapení u někoho, kdo v sobě spojuje Brazílii, Libanon a Francii.

Bořitel starých pořádků

Rušení starých pořádků narazilo v Japonsku, kde si na tradicích zakládají. Kdo nastoupil do firmy, mohl počítat s tím, že v ní zůstane do důchodu. Podobné to ale bylo i s dodavateli. V Japonsku díly nedodával ten nejlevnější nebo nekvalitnější, ale automaticky ten s­nejlepšími vztahy. Tohle všechno Ghosn postupně bořil.

Výsledkem bylo, že se Nissan rychle vrátil do černých čísel a­stal se jednou z nejziskovějších automobilek světa. O Ghosnovi vyšel i komiks manga jako o superhrdinovi. V poměru k tržbám vydělává Nissan zhruba dvakrát více, než je v byznysu běžné.

V­českém kontextu je ovšem třeba dodat, že Škoda Auto vykazovala v posledních letech ještě lepší čísla.

V roce 2005 byl Ghosn oceněn i v centrále Renaultu a stal se vedle Nissanu i šéfem této automobilky. Nikdo v historii ještě nestál v­čele dvou obřích korporací najednou. K tomu si pak přidal i AvtoVAZ a Mitsubishi. Další automobilky o něj usilovaly marně.