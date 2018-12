Najezdíte méně než 15 tisíc kilometrů ročně? Pak si auto půjčujte, říká Charouz

PRAHA Firma HoppyGo se letos v červnu sloučila se službou SmileCar a vznikl tak největší poskytovatel sdílených automobilů v Česku. HoppyGo navíc získala záštitu Škody Auto DigiLab a Leo Expressu, to službě umožňuje větší zacílení na své uživatele. „Každým rokem se potenciál českého trhu dvojnásobí a to je pouze skromný odhad,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz šéf HoppyGo Jan Charouz.

Lidovky.cz: Jak si stojí sdílená mobilita v Česku v porovnání se zahraničím?

Podle mého názoru jsme v této oblasti v Česku teprve na začátku. Ačkoliv již máme v portfoliu HoppyGo zhruba 1 500 registrovaných vozidel, stále se jedná pouze o malý vzorek aut, která by mohla být k dispozici. Jen v Praze je registrováno přes milion vozidel a zhruba 700 tisíc řidičů. I kdyby všichni tito řidiči nasedli do svých aut, zůstalo by asi 400 tisíc vozidel zcela bezprizorních. Proto si myslím, že tady zůstává ještě velký potenciál, který můžeme využít.

Je známo, že automobil je průměrně v provozu jen hodinu denně, z čehož vyplývá, že je využíván z pouhých čtyř procent. V tomto vidím výhodu HoppyGo, kde má majitel vozu díky carsharingu možnost zvýšit využití auta a nechat ho vydělávat na jeho vlastní provoz. Každým rokem se potenciál českého trhu dvojnásobí, a to je pouze skromný odhad. V rámci našeho růstu se díváme samozřejmě i do zahraničí. Pokukujeme hodně po zemích Střední Evropy, konkrétně nás zajímá Slovensko a Polsko.

Lidovky.cz: Co sledujete spoluprací s železničním dopravcem Leo Express?

Aktuálně pracujeme na propojení rezervačních systémů Leo Express a HoppyGo. Když zákazník na stránkách Leo Express zadá nějakou destinaci, kam vlaky nejezdí, tak mu systém nabídne zapůjčení automobilu přes HoppyGo. Druhý případ využití je kombinace spojení - zákazník například potřebuje dojet do nějaké vesničky za Ostravou a zůstat v ní přes víkend. Do Ostravy si tedy dojede vlakem a na cestu do vesnice si půjčí auto přes HoppyGo.

Jan Charouz, ředitel HoppyGo a Jarmila Plachá, šéfka Škoda DigiLab. Obě firmy vzájemně spolupracují a nabízí sdílené vozy.

Lidovky.cz: Jak vypadá běžný zákazník HoppyGo? Je to spíše záležitost mladších lidí?

Spektrum našich zákazníků je opravdu široké, aktuálně máme v databázi přes 40 tisíc uživatelů. Věkové rozpětí začíná na 20 letech, nejstarším uživatelem je 77letý řidič. Ten si mimochodem vypůjčil auto na velký výlet do Moldávie a během jednoho měsíce najel asi dva tisíce kilometrů. Věk typického uživatele se pohybuje od 25 až 35 lety, největší skupinu tvoří mladší lidé mezi 25 a 30 lety.

Lidovky.cz: Vypozorovali jste, který den v týdnu je pro vás nejvytíženější?

Jsou to dny, kdy lidé jezdí za krátkým odpočinkem či delší dovolenou, takže především víkendy, prázdniny a státní svátky. Půjčování aut rovněž velmi ovlivňuje počasí. Když je příznivá předpověď počasí, doslova u našich zákazníků vidíme chuť vycestovat pryč z města. HoppyGo je ideální pro krátkodobé a střednědobé pronájmy, průměrná doba vypůjčení vozu je zhruba tři a půl dne. Jsou to typicky víkendové výlety nebo týdenní dovolené.

Jan Charouz Jan Charouz se v roli automobilového závodníka může pyšnit vítězstvím v Le Mans Series 2009 a F3000 International Masters 2006. Nyní už profesionálně jezdí jen příležitostně.

Stál u zrodu firmy SmileCar, která nabízela rovněž sdílení aut mezi uživateli. Během letošního července se jeho firma spojila dohromady s již existující společností HoppyGo, kde nyní zastává funkci CEO.

S HoppyGo spolupracuje Škoda Auto DigiLab a Leo Express.

Charouz je také členem České asociace pro sdílenou ekonomiku.

Lidovky.cz: V čem je podle vás největší výhoda sdílené mobility?

Neexistuje auto, které by splnilo veškeré vaše potřeby a očekávání. Pokud například bude zákazník chtít jezdit po městě, tak mu přijde vhod malé auto. Když si plánuje udělat výlet na kole, pochopitelně zvolí vůz větší. Takových modelových situací by se dalo vyjmenovat nespočet. Právě v možnosti půjčit si vůz podle konkrétní situace vidím největší výhodu sdílené mobility.

Lidovky.cz: Pro koho je vaše služba určená? Je vždy levnější než autopůjčovna?

HoppyGo je ideální pro lidi, kteří najezdí do 10 až 15 tisíc kilometrů ročně a auto využívají spíše k příležitostným vyjížďkám. V takovém případě je carsharing nejvhodnější a nejlevnější službou. V momentě, kdy uživatel přesáhne limit 200 kilometrů za den, za kilometry navíc si musí připlatit. Chráníme tím majitele vozů, kteří na platformě HoppyGo auta pronajímají. Každým dalším ujetým kilometrem auto totiž ztrácí hodnotu. Dají se samozřejmě najít i situace, kdy je levnější pronájem auta z klasické půjčovny. Ty však nemají tak rozmanitý výběr vozů.

Lidovky.cz: Plánujete nějak přeměnit svoji flotilu aut? Nechcete nabízet postupně více elektromobilů?

My si momentálně nevybíráme, jaká auta budeme nabízet. Systém je otevřený pro všechny a nemůžeme si diktovat, který vůz uživatelé mohou a nemohou půjčovat. Samozřejmě máme nějaké standardy, které musí pronajímatelé se svými vozy splňovat. Sledujeme stáří auta a najeté kilometry - důvodem je pochopitelně bezpečnost našich zákazníků a spolehlivost vozů na platformě. Každopádně promujeme elektromobilitu a úspornější vozy. Máme v nabídce i vozy na CNG a LPG. Aktuálně neplánujeme zásah do výběru aut v tom smyslu, že bychom uživatelům nařídili, ať půjčují více vozy na elektřinu.

Lidovky.cz: V nabídce máte například i vozy Tesla. Jak velká část lidí si půjčuje auta s hlavním cílem vyzkoušet si je?

Je poměrně složité říci konkrétní číslo, ale dle našich zkušeností se jedná zhruba o třetinu uživatelů. Chtějí si vyzkoušet zajímavé auto a touží spíše po zážitku, někdy s cílem udělat dojem na přítelkyně a manželky. Na Facebooku dokonce některé ženy označují své partnery u modelů, které jsou vybrané jako vůz měsíce, a vybízí je k tomu, aby je vzali na romantickou projížďku.