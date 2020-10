Prodej nových aut v Německu v září proti loňsku vzrostl. Nejsilnější dováženou značkou je Škoda

Berlín V Německu bylo v září nově zaregistrováno 265 227 osobních aut, což je o 8,4 procenta více než loni za stejný měsíc. Oznámil to v pondělí Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA). Ze statistiky rovněž vyplývá, že automobily Škoda zůstávají v Německu nejsilnější dováženou značkou.

Tahounem nových registrací jsou tradičně firmy. Pro služební účely bylo do registru zaneseno 63,9 procenta všech aut registrovaných v září, zbývající registrace byly ze soukromé sféry. Podle bilance KBA nicméně registrace soukromých vozů v porovnáním s loňským zářím vykázaly růst o 18,3 procenta, ty služební pak o 3,5 procenta.



Z německých značek se nejlépe v září dařilo vozům Audi (plus 42,4 procenta), Mini (plus 4,7 procenta), BMW a Mercedes (shodně růst o 1,9 procenta) a Volkswagen (plus 1,6 procenta). Propad naopak zaznamenaly německé značky Smart (minus 41,4 procenta), Opel (minus 27,6 procenta) či Porsche (minus 19,7 procenta).

Růst o 29,6 procenta zaznamenala automobilka Škoda, jejíž vozy tak v Německu zůstávají se zářijovým podílem 6,8 procenta nejsilnější dováženou značkou. Velký růst hlásí také automobilky Tesla (82,7 procenta), Seat (71,1 procenta, Subaru (70,4 procenta), Alfa Romeo (59,5 procenta) či Renault (58,4 procenta).

V září byly nejčastěji registrovanou kategorií sportovně-užitkové vozy (SUV), které dosáhly podílu 21,2 procenta. Dvouprocentní podíl zaznamenaly obytné vozy, což podle KBA představuje růst o 159,9 procenta.

Růst dosahují rovněž alternativní pohony. Přes 21 tisíc nově registrovaných vozů byly elektromobily (plus 260,3 procenta) a na 54 tisíc dalších jich bylo vybaveno hybridním agregátem (plus 158,2 procenta).