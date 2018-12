Ročně zamrznou stovky dieselů. Míchat v nádrži letní či přechodnou naftu se zimní se nevyplácí

PRAHA I když skutečná zima nejspíš teprve přijde, ta petrolejářská už začala. Přestože ale pumpaři prodávají v zimním období mrazuodolnější naftu, případů, kdy auto kvůli zatuhlému palivu nenastartuje, je stále dost. Leckdy za to mohou samotní řidiči – nemusí se například vyplatit, když při tankování v nádrži zůstává méně odolné palivo a zimní nafta jen doplní zbývající objem.

Rafinerie už od 16. listopadu dodávají pumpám výhradně naftu odolnou do minus 20 stupňů Celsia a počínaje prosincem se jiná ani prodávat nesmí. To nařizuje příslušná jakostní norma, podle níž tato zimní nafta, značená jako třída F, nahrazuje naftu přechodovou pro teploty do minus deseti stupňů, již rafinerie zavážejí čerpacím stanicím od října do půlky listopadu. Odborníci přitom upozorňují, že zimní nafta na začátku nového období nemusí zaručit, že palivo v­motoru „nezamrzne“. Pojišťovny ročně evidují stovky případů, kdy bylo nutné kvůli marnému startování vozidlo odtáhnout.



„Aby byla účinnost zimní nafty co největší a nafta skutečně odolala hlubokým mrazům, doporučujeme řidičům před natankováním zimní nafty ponechat v nádrži minimum letní nebo přechodové kvality nafty. V opačném případě u takovýchto směsí nelze garantovat spolehlivý provoz,“ varuje Václav Loula, expert České asociace petrolejářského průmyslu, která sdružuje největší prodejce a distributory pohonných hmot u nás. Loula také připomíná, že problém může způsobit i zanesený filtr nebo voda v palivovém systému.



Důvěřuj, ale prověřuj

Řidičům i při splnění těchto pravidel však nezbývá než pumpařům důvěřovat, že zimní naftu v zákonném termínu od distributorů pořizují. Norma už totiž nenařizuje, aby o tom řidiče informovali, takže kdo chce mít jistotu, musí se jít před tankováním zeptat obsluhy.

V krajním případě hrozí, že posléze zaparkované vozidlo nenastartuje. Rizikové jsou zejména náhlé a větší propady teplot na začátku nebo naopak na konci „petrolejářské“ zimy. Jako třeba letos v březnu, kdy výrazně klesly teploty ve vyšších polohách, přitom už mnohé pumpy v souladu s normou prodávaly přechodovou naftu, odolávající maximálně desetistupňovému mrazu.

„Natankoval jsem v pátek cestou do Krkonoš u pumpy plnou, v­neděli jsem chtěl odjet a po marném startování jsem zjistil, že mi nafta v nádrži zamrzla. Musel jsem využít odtahovky a pojišťovnou doporučeného servisu až v Liberci,“ popsal LN svou březnovou potíž jeden z pražských řidičů, který si ale nepřál zveřejnit své jméno. Za odtažení si připlatil nad rámec pojištění 3000 korun, na další tisíce vyšel servis a prohlídka auta.

V podobné situaci se u­nás ocitají ročně stovky řidičů. Přesný počet nikdo neeviduje, protože řidiči často oznamují operátorům pojišťoven jen závadu při startování a­příčina v zamrzlém palivu se ukáže až následně na místě. Například ale na přelomu letošního února a­března při extrémním mrazu přijímalo zákaznické centrum České pojišťovny denně na tři stovky hlášení o případech nepojízdného vozu kvůli zamrzlé naftě.

Ztuhlé palivo lze reklamovat

Petrolejáři, pumpaři a dodavatelé pohonných hmot tvrdí, že vina není na jejich straně. Postupují podle normy, která nařizuje prodávat zimní naftu, odolnou do minus 20 stupňů, jen do konce února. Pak přichází na řadu přechodová nafta třídy D (pro období od 1.­března do 15. dubna), která odolá minus deseti. S vyššími mrazy v březnu nařízení jaksi nepočítá.

Zamrznutí, tedy problém s nastartováním, nemá nic společného s ledem. V podstatě znamená, že palivové čerpadlo a filtry ucpou krystalky parafínu, které se vylučují v naftě v souvislosti s­klesající teplotou.

Řidič má však v každém případě možnost problém s palivem u­příslušné pumpy reklamovat. „Je třeba, aby měl stvrzenku, věděl, u jakého stojanu tankoval, a­mohl doložit vzorek nafty s potvrzením ze servisu,“ připomíná Václav Loula.

Existuje i varianta takzvané arktické nafty, která odolává mrazům do minus 32 stupňů Celsia. Její použití ale norma neřeší a petrolejáři ji dodávají jen vybraným odběratelům nebo v případě, že hrozí skutečně velký mráz.

Výroba odolnější nafty je každopádně dražší než té letní. A je to také jeden z­důvodů, i když ne rozhodující, růstu cen diesel paliva v zimním období. Minulou zimu přesto zůstávala nafta levnější než benzin, ale letos se už situace – hlavně kvůli velkému odbytu topného oleje, vyráběného v rafineriích na bázi nafty – obrátila.

Oba typy pohonných hmot už měsíc vytrvale zlevňují, ale benzin rychleji. Aktuálně tedy tankujeme naftu v průměru za celé Česko za 33,07 koruny, což je o padesátník dráž než Natural 95. Podle prognóz analytiků by přitom zlevňování mělo vydržet minimálně do konce roku.