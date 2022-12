Auta z Číny mění strategii a útočí na český trh. Nabízejí kvalitnější vozy než dříve

O hromadném příchodu čínských automobilek do Evropy se mluví už déle než deset let, doposud z toho ale nikdy nic vážného nebylo. Číňané totiž po prvních nepříliš úspěšných pokusech pochopili, že to nepůjde úplně snadno – a změnili strategii. S tou se teď do Evropy vydávají znovu a tentokrát je vlna jejich nástupu silnější, což mohou pozorovat i zákazníci v Česku.

Byť importér Brilliance skončil v roce 2009 v úpadku a čínské značky v následujících letech evropský trh jen „oťukávaly“, v pozadí přesto docházelo ke změnám. Například když v roce 2010 automobilka Geely převzala tradiční značku Volvo a od té doby ji intenzivně rozvíjí, zároveň však nasávala a nasává spousty „evropského“ know-how. Natolik, že některé modely odnože Polestar – což je sportovněji zaměřená divize Volva – už vyrábí přímo v Číně a dováží je právě do Evropy.