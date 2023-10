Hlavně ho nevystrašit. Dopravní expert radí, jak být začínajícímu řidiči dobrým mentorem

Lidovky.cz: Novela zákona umožňuje řídit pod dohledem mentora už od 17 let. Vítáte tuto změnu?

Ano. Za podmínky, že se to bude dělat poctivě. Němci si tento systém pochvalují, Francouzi varují, že když se nedělá poctivě, výsledky nepřijdou. Údaje ze Švédska ukazují, že jízda pod dohledem je až desetkrát bezpečnější, než když řidič vyrazí do provozu bez praxe s doprovázející osobou.

Roman Budský

Lidovky.cz: A co když absolvent možnost řídit nemá?

Po absolvování autoškoly by měl řidič aspoň půl roku pravidelně jezdit. I když si pak udělá řidičskou pauzu, má na co navazovat. Řidičské oprávnění je podle mě dnes takřka základní vzdělání, bez následné praxe je ale k ničemu.

Důležitý je i výběr kvalitní autoškoly. Ve chvíli, kdy potomek kýžený řidičák dostane, je třeba začít jezdit, nemá smysl platit dítěti autoškolu, pokud ho pak nepustím do auta. Jestliže přesto není kde řídit, je vhodné zaplatit si kondiční jízdy.

Lidovky.cz: Je člověk v sedmnácti letech dost zralý na to, aby řídil?