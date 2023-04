Hello bank! v Česku končí. S krachy bank odchod nesouvisí, říká mluvčí

Všechny produkty banky zůstávají dále aktivní. Změna se týká především otevírání nových běžných a spořicích účtů, osobních půjček a kreditních karet. „Nabídku nákupů na splátky budeme postupně ukončovat v souladu s možnostmi našich obchodních partnerů,“ uvedla banka.

Podle oficiálního vyjádření se banka rozhodla ukončit svou činnost v Česku po důkladné analýze všech možností s ohledem na zájmy klientů, partnerů a zaměstnanců.

Ve vyjádření dále stojí, že banka nedosáhla potřebné velikosti v sektoru, který byl extrémně ovlivněn ekonomickou, politickou a sociální situací, aby mohla absorbovat vysoké investice do IT a získat konkurenceschopné postavení na trhu.

S krachy bank odchod nesouvisí

Mluvčí banky Gabriela Pithartová na dotaz MF DNES uvedla, že jde o dlouho zvažované rozhodnutí, které nijak nesouvisí s aktuálními otřesy v bankovním sektoru.

Na otázku, zda se chystá odkup úvěrového portfolia banky, Pithartová odpověděla, že jednání probíhají. Banka věří, že by mohlo být jasno ještě letos, bližší informace ohledně termínu ale zatím nechce sdělovat.

„Není to žádné ad hoc rozhodnutí. Na trhu už se to vědělo déle, jednání probíhají. Je to plánovaný a řízený proces, který probíhá již delší dobu a nemá souvislost se současnou bankovní krizí. Jednání samozřejmě probíhají a pro naše stávající klienty se v tuto chvíli nic nemění,“ vysvětlila Pithartová.

O tom, že matka Hello bank!, francouzská BNP Paribas, prodej aktiv ve střední a východní Evropě chystá, informovala už na začátku loňského roku agentura Bloomberg. Prodej jejích aktiv v Česku, Bulharsku, Rumunsku a Maďarku byl oceněn na více než 500 milionů dolarů, uvedli tehdy zdroje agentury Bloomberg.

Ukončování bankovních služeb bude probíhat v průběhu následujících měsíců a v první fázi od 3. dubna 2023 přestane banka nabízet nové produkty.

„Kontinuita bankovních služeb pro klienty a partnery bude zajištěna až do úplného vyrovnání všech smluvních závazků. Vklady klientů na běžných a spořicích účtech budou i nadále úročeny dle platných podmínek a klienti je mohou využívat bez omezení až do doby, kdy od Hello bank! obdrží výpověď smlouvy,“ píše se dále ve vyjádření banky.

Banka bude klienty i obchodní partnery včas informovat o dalších krocích souvisejících s ukončením činnosti v souladu s platnou legislativou. Veškeré aktuální informace budou zároveň dostupné na webových stránkách banky a dalších informačních kanálech.

Hello bank! působí na českém bankovním trhu od konce roku 2017. Firma tehdy po dvacetiletém působení na českém trhu pod názvem Cetelem změnila obchodní model a název, do listopadu 2017 poskytovala hlavně spotřebitelské úvěry.