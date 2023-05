Bankovní identita je jenom začátek, říká šéf digitálních projektů Komerční banky. Inspiraci nachází v Estonsku

„Pokud ale chceme vytvořit digitální společnost, musíme budovat partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. To mi dnes v Česku chybí.“

Lidovky.cz: Digitalizace České republiky v současnosti naráží na velký odpor vůči datovým schránkám. Máte podobnou zkušenost z Estonska?

Zavádění digitalizace přináší řadu podobných zkušeností, jsou tady ale některé zásadní rozdíly. Zaprvé, Estonsko začalo s digitalizací už začátkem 90. let. Jako jedni z prvních na světě jsme se pustili do celé řady experimentů. A zadruhé, Estonsko je malá země. Češi jsou zvyklí říkat, že Česko je malá země, ale máte 10,5 milionu obyvatel, zatímco my s 1,3 milionu obyvatel jsme velcí jako samotná Praha.

Pro těch 1,3 milionu lidí je třeba zajistit služby: rozeslat důchody, zajistit pro ně vzdělávání, zdravotní a sociální služby, vybrat od nich daně, poskytnout jim bankovní služby i všechno ostatní. Máme osmkrát méně obyvatel než vy, což znamená, že máme osmkrát méně peněz na vybudování systémů, které zemi udržují v chodu. Proto jsme museli jít cestou efektivního a jednoduchého fungování státního i soukromého sektoru.