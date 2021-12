Odborníci z finančního trhu se shodují v tom, že tentokrát už PPF z jednání s prázdnou neodejdou. Akcionářům to předevčírem doporučila i respektovaná poradenská společnost ISS. Spojením skupiny Air Bank a Monety by mohla vzniknout třetí největší banka v Česku co do počtu klientů. Dýchala by na záda České spořitelně i ČSOB.