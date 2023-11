Rusko zrušilo embargo na vývoz benzinu. Ve skladech má údajně dva miliony tun

Resort energetiky uvedl, že v případě potřeby může zákaz vývozu znovu zavést. Zásoby benzinu vzrostly na přibližně dva miliony tun.

„V uplynulých dvou měsících bylo při zachování vysokých objemů rafinace ropy zajištěno nasycení domácího trhu a vznikl přebytek v nabídce motorového benzinu,“ uvedlo ministerstvo. „Bylo přijato rozhodnutí o ukončení dočasného zákazu vývozu automobilového benzinu,“ dodalo.

Na počátku října ruská vláda povolila vývoz nafty potrubím, ale opatření týkající se vývozu benzinu ponechala v platnosti. Dodávky nafty a dalších pohonných hmot kamiony a po železnici zůstaly v té době rovněž zakázány.

Zrušení zákazu by mohlo zkomplikovat snahu Ruska snížit do konce roku vývoz ropy a ropných produktů o 300 tisíc barelů denně ve srovnání s průměrnou úrovní zaznamenanou v květnu a červnu, připomněla agentura Reuters. Moskva ale potvrdila, že bude pokračovat v dobrovolném snižování dodávek až do konce prosince.

Co se týče ropných produktů, největším ruským vývozním artiklem je motorová nafta. Loni jí země vyvezla 35 milionů tun, z toho téměř tři čtvrtiny potrubím. Benzinu Rusko loni vyvezlo 4,8 milionu tun.