Bitcoin po téměř dvou letech opět překročil milion korun. Dál posiluje

Během asijského obchodování se kurz bitcoinu dostal až na 45 532 USD, později část zisků smazal, stále ale posiluje. Zůstává však daleko od rekordního maxima 69 tisíc USD, kterého se dotkl v listopadu 2021.

Investoři se soustředí hlavně na to, zda americký regulátor cenných papírů schválí brzy ETF s fyzickým držením bitcoinu. Tyto fondy by otevřely trh s bitcoiny dalším milionům uživatelů a přilákaly miliardové investice.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy v posledních letech zamítla několik žádostí o spuštění spotových bitcoinových ETF s odůvodněním, že trh s kryptoměnami je náchylný k manipulacím. V posledních měsících ale rostou signály, že regulační orgány jsou připravené povolit alespoň několik ze 13 navrhovaných fondů. Očekává se, že rozhodnutí pravděpodobně padne začátkem tohoto měsíce.

Pokud budou všechny tyto žádosti zamítnuté, zaznamená bitcoin pravděpodobně okamžitý propad, uvedl výzkumník firmy Pepperstone Chris Weston. Pokud však budou fondy schválené, je podle něj další vývoj na trhu otázkou. Nastat může scénář spekulativních nákupů s očekáváním růstu měny, nebo také scénář okamžitého prodeje investice obchodníky po oznámení rozhodnutí. Dlouhodobě by to však přesto podpořilo bitcoin v dalším růstu.

Kryptoměnám také nahrávají rostoucí sázky na to, že hlavní centrální banky letos sníží úrokové sazby. To by mohlo podle analytiků vylepšit náladu vůči kryptoměnám, kterými otřásly předchozí krachy FTX a neúspěchy některých kryptoměnových firem v uplynulých letech.

Ether, kryptoměna navázaná na blockchainovou síť ethereum, vzrostl o 1,5 procenta na 2 386 USD. Loni Ether posílil o 91 procent.