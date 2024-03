Poukazoval na problémy při výrobě letadel Boeing. Teď spáchal sebevraždu

Bývalý manažer manažer kvality v továrně společnosti Boeing na letadla 787 Dreamliner spáchal sebevraždu. John Barnett, který pracoval pro Boeing 32 let až do svého odchodu do důchodu v roce 2017, vypovídal pár dnů před svou smrtí v soudním procesu, který vedl proti svému někdejšímu zaměstnavateli. Firmu obvinil pomluvy a z brzdění jeho kariéry kvůli problémům, na které poukázal.