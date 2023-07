Boeing trží z rostoucí poptávky po cestování. Zvýšil tržby i výrobu letadel

Podle agentury Reuters to je známka toho, že se Boeing vzpamatovává z dopadů chyby u dodavatele, která zhatila jeho plány na brzké zvýšení výroby.

Podnikání Boeingu v oblasti obrany se ale nadále potýkalo s problémy. Tři hlavní programy s pevnou cenou – modul NASA Starliner, cvičné letadlo T-7 amerického letectva a bezpilotní letoun MQ-25 amerického námořnictva – vykázaly ve druhém čtvrtletí náklady přibližně za půl miliardy dolarů.

Tlak na zkonstruování 38 strojů MAX měsíčně přichází uprostřed zvýšené poptávky po cestování. Letecké společnosti se po pandemii covidu-19 snaží rozšiřovat své flotily.

Šéf divize komerčních letadel Boeingu Stan Deal v červnu uvedl, že společnost „velmi brzy“ zvýší výrobu letounů s jednou uličkou na 38 měsíčně. O několik dní později na aerosalonu na letišti Le Bourget u Paříže uzavřel Boeing smlouvu s leteckou společností Air India na 190 strojů řady MAX v rámci větší objednávky 470 letadel rozdělené mezi Boeing a konkurenční Airbus.

Zisk Airbusu poklesl

Evropskému výrobci letadel Airbus mezitím klesl v prvním pololetí letošního roku očištěný provozní zisk o jedno procento na 2,62 miliardy eur (63 miliard Kč). Výsledky však překonaly očekávání, protože firma zvýšila výrobu, aby splnila svůj roční cíl dodávek, a tržby rostly.

Analytici podle agentury Bloomberg čekali zisk 2,5 miliardy eur. Tržby se za leden až červen zvýšily o 11 procent na 27,7 miliardy eur. Tržby divize výroby civilních letadel a divize helikoptér stouply v každé o 16 procent. Tržby obranné divize však klesly o osm procent.

Airbus opakovaně varoval před přetrvávajícími problémy ve svém dodavatelském řetězci, které ohrožují jeho hospodaření, přestože poptávka po letadlech po odeznění pandemie nemoci covid-19 prudce roste.

Firma ve středu potvrdila svůj výhled na letošní rok, který počítá s růstem očištěného provozního zisku o zhruba sedm procent na šest miliard eur. Za celý rok pak plánuje dodat 720 letadel, když v pololetí dodal Airbus zákazníkům 316 letadel, o 19 více než ve stejném období loni.

Airbus v prohlášení potvrdil, že postupuje směrem ke zvýšení výroby svých nejprodávanějších letadel z rodiny A320neo do roku 2026 na 75 letadel měsíčně. Stáhl však zmínku o dříve uváděném prozatímním cíli, že do konce roku 2024 se má výroba zvýšit na 65 měsíčně. Podle zdrojů vyrábí nyní Airbus zhruba 47 úzkotrupých letounů z rodiny A320neo měsíčně, původně však chtěl do poloviny letošního roku vyrábět 55 letadel měsíčně.