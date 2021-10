Lidé o dodávky nepřijdou, řekl Babiš k Bohemia Energy. Havlíček předloží návrh kompenzace vysokých cen

„Lidé nemusí mít strach, že přijdou o dodávky elektrické energie a plynu,“ řekl premiér Andrej Babiš na středeční tiskové konferenci. O neserióznosti Bohemia Energy se dle něj dlouhodobě vědělo a byla ze strany ERÚ několikrát pokutována. „Šlo až o šmejdské praktiky,“ doplnil premiér.

Podle Babiše je třeba změnit zákon. „Nemůžu prodávat něco, co jsem nenakoupil, to je podvod,“ doplnil Babiš. Energetický regulační úřad by měl zároveň zvážit zastropování cen u dodavatelů energií, kteří se budou starat o zákazníky skupiny Bohemia Energy. Radní ERÚ Kusý uvedl, že jde o novou informaci, kterou nyní bude úřad intenzivně řešit.

Vláda chce odpustit poplatky

Vicepremiér Havlíček má v pondělí vládě předložit návrh kompenzace vysokých cen energií pro 4,3 milionu domácností. Kabinet by jim měl odpustit poplatky na obnovitelné zdroje energie, činit by to mělo necelých 1500 korun na domácnost na rok. Babiš chce stále i snížit DPH na energie. Pomocí takzvaných energetických šeků pak chce kabinet přispět na výdaje za zdražující se elektřinu zhruba 800 000 nízkopříjmových rodin. Zaplatit jim plánuje kolem poloviny částky za zvýšené náklady.



„Bohemia Energy ukončila dodávky, neukončila smlouvy. Do doby nástupu dodavatele poslední instance platí její závazky. Do té doby je povinen účtovat za elektřinu a plyn,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla.

Firma Bohemia Energy, ve středu oznámila, že ukončí činnost a dodávky elektřiny a plynu pro svých 900 tisíc klientů. Zástupci vlády se situací kolem ukončení činnosti firmy Bohemia Energy zabývají od úterý. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) jde o selhání komerčního subjektu v důsledku spekulací a celoevropského růstu cen energií.



Podle Babiše existovaly signály, že je firma v problémech. Zástupci kabinetu s dalšími zainteresovanými subjekty podle něj situaci řešili v úterý i dnes, odpoledne jednání pokračují. Premiér dodal, že je minimalizovat finanční dopady na lidi.

O věci Babiš jedná s Havlíčkem, náměstkem ministra Reném Nedělou, zástupci ERÚ, hovořil i s generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem.

Problémy vykryjí jiní

Firma Bohemia Energy uvedla, že zákazníci se nemusí obávat, že by zůstali bez energií, dodávky jim zajistí takzvaný dodavatel poslední instance - tj. hlavní dodavatel na daném distribučním území. Podle společnosti je důvodem konce přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích.

„Máme pro tyto případy zákonné nástroje, nikdo nepřijde o dodávky energií, všichni přejdou pod dodavatele poslední instance. Nic to nemění na skutečnosti, že naše vláda dotáhne kompenzace pro všechny domácnosti a firmy na bázi energošeků a snížení DPH,“ sdělil Havlíček.



Dodavatelem poslední instance jsou v případě dodávek elektrické energie v současné době v závislosti na konkrétním regionu společnosti E.ON Energie (jižní části ČR), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). U plynu pak E.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek ČR).

Dodávka elektřiny i plynu dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle šest měsíců. V této lhůtě je nutné, aby zákazník uzavřel novou smlouvu o dodávce. Pokud se tak nestane, může dodavatel poslední instance dodávku elektřiny i plynu ukončit.

Babiš ve středu zároveň uvedl, že stále chce i snížit DPH na energie z 21 procent na nulu. „Chci, aby vláda zákon projednala a aby ho poslala do Sněmovny,“ řekl. Evropská komise úplné zrušení DPH na elektřinu nepodporuje. Podle Babiše by tímto opatřením lidé nárůst cen elektřiny de facto nepocítili.



Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu v poslední době vystoupaly do rekordní výše, některé ceníky dodavatelů zdražují o desítky procent či dokonce násobně. Kromě dopadu na spotřebitele způsobila situace problémy také některým dodavatelům. Před několika dny opustila Bohemia Energy také slovenský trh, kde měla její firma Slovakia Energy zhruba 300 000 odběrných míst. Zdůvodnila to právě vývojem velkoobchodních cen energií a také státní regulací cen. Také odběratelé tamní Slovakia Energy si mohou vybrat nového dodavatele, nebo zajištění dodávek ze zákona převezmou určené firmy, kterými jsou největší hráči na trhu.