Písařík z Bohemia Energy vyvádí majetek ze svých firem na fungující podnik

Z šestice hlavních firem ze skupiny Bohemia Energy právě jediný Amper Market zůstal aktivní a svým odběratelům stále energie dodává. A Písařík právě na tuto společnost v posledních dnech převedl části obchodního závodu Energie ČS a Europe Easy Energy, které se nazývají „Dodávky a odběr energií“.

„Dělá si úklid, některé společnosti ze skupiny chce nechat přežít a jiné nechá padnout,“ říká o těchto krocích zdroj z trhu.



„Vzhledem k tomu, že mezi firemními zákazníky společností, které ukončily svoji činnost, jsou i zákazníci se spotřebou plynu vyšší než 630 megawatthodin, kteří nemohou využít institutu dodavatele poslední instance, snažíme se pro ně najít vhodné řešení. Proto jim nabízíme krátkodobou výpomoc ve formě zajištění odběru energie od společnosti Amper Market, aby získali více času najít nějaké další řešení,“ sdělila mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná.

„Abychom jim zároveň mohli zachovat dodávky za vstřícnější ceny než na velkoobchodním trhu, je férové k tomu využít energii, která zůstala nakoupená v rámci skupiny BEE, tedy mimo jiné i společností Energie ČS. Jde tedy o přechod v rámci skupiny Bohemia Energy. Vzhledem k tomu, že mateřskou společností Amper Marketu je Europe Easy Energy, je třeba toto zohlednit i v právním vztahu mezi těmito dvěma společnostmi,“ dodává Novotná.

Když Bohemia Energy minulý týden ve středu ohlásila konec, spekulovalo se, že firmy ze skupiny zvolily špatnou obchodní strategii. Nenakoupily dostatek energie s předstihem pro své zákazníky za nízké ceny. A že je doběhl růst cen elektřiny a plynu na burze.

Tudíž že by Bohemia Energy a spol. tratily, pokud by musely nakupovat drahé energie a následně je dodat svým zákazníkům za původní, nižší ceny. Jenže nebylo jasné, co se stane s elektřinou a plynem, kterou už dříve nakoupily. Současné převody mohou naznačovat, že tuto energii chce Písařík dodat svým zbývajícím zákazníkům v Amper Energy. Avšak nejen jim.

HN už v úterý napsaly, že Písařík nyní dopisem informuje velké odběratele, kteří byli zákazníky některé z padlých firem – Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie – a nabízí, že jim elektřinu a plyn bude dodávat prostřednictvím své poslední přeživší společnosti Amper Market.

„Zajistili jsme pro Vás nabídku společnosti Amper Market na uzavření nové dodávkové smlouvy za cenových podmínek, za kterých jste měli sjednanou původní dodávkovou smlouvu, a to na dobu určitou do 15. 11.,“ citují HN z dopisu.

Naopak dosavadní zákazníci Bohemia Energy či ostatních firem ze skupiny – je jich přes 900 tisíc – na celé situaci prodělají. Po ukončení dodávek byli v závislosti na regionu hromadně převedeni k „nouzovým“ dodavatelům, tedy dodavatelům poslední instance. Jenže ti pro ně musejí zajišťovat energii na trhu, kde ceny dosahují rekordních výšin.

Není výjimkou, že odběratel, jehož dodavatel skončil, nyní může platit za elektřinu i dvojnásobek a v případě plynu i čtyřnásobek předchozích cen.