Agrofert dokončil svůj největší nákup ve své historii. Převzal část Borealis

Začlenění výrobních závodů Borealisu v Rakousku, Německu a Francii a také připojení jeho rozsáhlé prodejní a distribuční sítě podél toku Dunaje výborně doplní stávající možnosti Agrofertu v poskytování služeb jeho zákazníkům napříč Evropou, uvedla firma v tiskové zprávě.

„Akvizice divize zpracování dusíku Borealis koncernem Agrofert, který se zavázal dále dlouhodobě rozvíjet podnikání v oblasti hnojiv, je tím nejlepším přínosem pro bezpečnost dodávek v Rakousku a Evropě, stejně jako pro všechny dotčené zaměstnance,“ komentoval transakci Thomas Gangl, CEO společnosti Borealis.

Na základě transakce vznikne silná evropská společnost, která zajistí stabilní dodávky hnojiv a v důsledku toho i plodin a potravinářských produktů pro Rakousko a Evropu. „Borealis se nyní bude i nadále zaměřovat na své hlavní aktivity poskytování inovativních a udržitelných řešení v oblasti polyolefinů a základních chemikálií a na transformaci směrem k oběhovému hospodářství,“ dodal Gangl.

Klíčový segment historicky i do budoucna

„Výroba hnojiv je pro koncern Agrofert jedním z klíčových segmentů, jehož budoucnosti v Evropě věříme. Naší prioritou bude nyní začlenit divizi zpracování dusíku Borealis do koncernu Agrofert, čímž naši výrobní kapacitu přibližně zdvojnásobíme a zároveň vstoupíme na nové trhy, zejména Francie, zemí Beneluxu, Bulharska a Srbska. Naším cílem z pozice strategického investora je rozvíjet stávající provozy a dále investovat do jejich modernizace a udržitelnosti, stejně jako to již řadu let děláme v České republice, v Německu a na Slovensku,“ říká Petr Cingr, místopředseda představenstva Agrofert odpovědný za segmenty Hnojiva, Paliva, Oleje a Obnovitelné zdroje.

Borealis spadá pod rakouskou petrochemickou skupinu OMV. Společnost původně chtěla divizi pro výrobu hnojiv prodat za 455 milionů eur ruskému koncernu EuroChem. Z této dohody však sešlo kvůli západním sankcím vůči Rusku.

Koncern Agrofert sdružuje téměř 200 firem. Působí v chemickém průmyslu, zemědělství a potravinářství. Kromě toho vlastní také lesnické společnosti, podniká v segmentu pozemních technologií a technice, logistice, dopravě či v médiích. Patří do něj i mediální skupina Mafra včetně portálu iDNES.cz. Do února 2017 vlastnil Agrofert bývalý premiér a předseda hnutí ANO Babiš, kvůli zákonu o střetu zájmů své akcie vložil do svěřenských fondů.

„Uvědomujeme si náš dopad na životní prostředí a závazky vyplývající z požadavků na dekarbonizaci průmyslu. Jednou z našich základních hodnot je být dobrý soused všude tam, kde působíme. Vážíme si míst, kde působíme. Věříme, že tento přístup budeme schopni rozvíjet i v nových lokalitách, kde budeme podnikat, a že bude ceněný místními municipalitami a komunitami,“ dodal Cingr.