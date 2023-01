Konec legendárních tenisek. Botas položily drahé energie a chybějící zaměstnanci

O konci výroby píše web Seznam Zprávy. Jediný akcionář společnosti společnost Benal s.r.o. rozhodl o zrušení společnosti s likvidací k 1. lednu 2023. Podle údajů ve sbírce listin tímto dnem vstoupila společnost Botas do likvidace a výroba českých tenisek ve Skutči končí.

Důvodem bylo podle majitele firmy Františka Nestávala výrazné zdražení energií i nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Firma vlastní výrobu uzavřela a část ze sedmdesáti zaměstnanců propustila, další jsou na „odstávce“ a majitel společnosti řeší, co bude dál, napsaly Seznam Zprávy.

O osudu společnosti chce podle serveru majitel rozhodnout během prvního čtvrtletí tohoto roku. „Teď to analyzujeme zleva zprava. Buďto se bude vyrábět jinde, nebo značku prodám. Zájemce ale zatím nemám, nikde jsem to neříkal,“ řekl Nestával Seznam Zprávám. Výrobu by případně majitel Botasu mohl zadávat do jiného závodu v Česku či na Slovensku, kde se už podle serveru konala první jednání.

Firma byla založena 4. července 1949 pod názvem Botana. Navázala na staletou tradici obuvnictví na Skutečsku. Značka BOTAS vznikla v roce 1963 pro sportovní obuv, na kterou se tehdy národní podnik Botana začal specializovat.

Ve sportovní obuvi se značkou BOTAS získali českoslovenští volejbalisté již v roce 1964 na olympiádě v Tokiu stříbrné medaile. Začali je nosit známí sportovci Jiří Raška, Eva a Pavel Romanovi, Karol Divín, Hana Mašková, Ondrej Nepela, Stanislav Henych a další.

Po revoluci ovšem firma změnila strategii a začala spolupracovat se sportovními značkami Puma či Salomon, po neúspěchu se Botas vrátila k vlastní výrobě sportovní a módní obuvi, ve výrazně menších objemech.

V roce 2009 díky studentskému projektu (Jan Kloss a Jakub Korouš) oslovila se svou kolekcí Botas 66 hlavně mladou generaci. Prvních třináct modelů z této edice se velmi dobře prodávalo a o rok později se k nim přidalo dalších dvanáct modelů.

Ovšem v roce 2019 se společnost Botas s designéry Janem Klossem a Jakubem Koroušem rozešla. Ti boty pro značku Botas 66 vytvářeli. Podle šéfa Botasu, Františka Nestávala, se neshodli na tom, jak celý byznys financovat. „Naše rozpory došly tak daleko, že už s těmito designéry nechceme spolupracovat,“ uvedl pro iDNES.cz

Obuvnická firma Botas dosáhla v roce 2021 zisku po zdanění 7,676 milionu korun. Rok předtím naopak skončila ve ztrátě 2,930 milionu. Tržby z prodeje výrobků a služeb se v roce 2021 meziročně zvýšily o 55 procent na 39,33 milionu korun. „Výsledky roku 2021 jsou výrazně ovlivněny odprodejem nepotřebných nemovitostí. Běžnou činností bychom byli v malé ztrátě,“ řekl tehdy ČTK Nestával. Již dříve uvedl, že výsledky za rok 2022 budou poznamenány kromě zdražení energií také výpadkem exportu do Ruska a dalších teritorií kvůli válce na Ukrajině a rovněž nárůstem cen materiálů pro výrobu.