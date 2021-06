Bral drogy, měl nejméně 47 dětí a nikdy nepoužíval antivir. Kdo byl svérázný miliardář McAfee?

Kariéru započal jako podomní prodejce, jen o pár let později už ale jeho jméno rezonovalo v nejzvučnějších společnostech světa včetně NASA, Siemensu nebo Xeroxu. Život svérázného podnikatele však provázela celá řada kontroverzí – podezření z vraždy i drogová závislost.

John McAfee byl ve středu nalezen mrtev ve své cele v Barceloně. Podle vyšetřovatelů šlo pravděpodobně o sebevraždu. Čin navíc přišel jen pár hodin po rozhodnutí španělského soudu o vydání 75letého podnikatele do USA, kde byl stíhán mimo jiné kvůli podvodům s kryptoměnami, ale také za spiknutí či krácení daní. Ve státech mu hrozily desítky let vězení.



Taková obvinění však britský rodák minulý týden označil za politicky motivovaná – kvůli tomu, že z pozice kandidáta Libertariánské strany na prezidenta USA kritizoval americký daňový úřad IRS. Ještě v roce 2019 přitom povinností platit daně McAfee veřejně pohrdal. A fakt, že po dobu osmi let nepodal daňové přiznání, zdůvodnil tehdy na Twitteru slovy: „Zdanění je ilegální.“ Kontroverzními událostmi však McAfee prokládal jinak nadějnou kariéru po celý svůj život.

Rychlý vzestup i pád

McAfee byl velkým milovníkem žen – sám o sobě tvrdil, že je otcem nejméně 47 dětí. Už od mládí také holdoval alkoholu, později si však začal v ne zrovna malém množství zahrávat také s tvrdými drogami – netajil se tím, že jsou každodenní součástí jeho obchodní kariéry.

Kolem roku 1983 však už sám uznal, že jeho psychický stav je neúnosný, a od té doby údajně s alkoholem i drogami skoncoval. „Prostě jsem přestal. Navštěvoval jsem tehdy organizaci anonymních alkoholiků, ta mi pomohla ukončit tuto éru mého života,“ řekl McAfee britskému serveru BBC s tím, že temné období už v sobě do konce života nezapře.

O čtyři roky později, v roce 1987, pak založil jeden z dosud nejpopulárnějších antivirových programů McAfee. Jeho úsilí se začalo vyplácet zejména kolem roku 1992, kdy více než pět milionů zařízení infikoval nový vir Michelangelo.

I přes obrovský úspěch a milionové výdělky však o dva roky později vlastní firmu opustil a po nějaký čas žil stranou veřejného života. Největší ránu mu ale udělil rok 2008, kdy kvůli hospodářské krizi přišel o většinu svých financí.

Podezření z vraždy

Ve sledu událostí se McAfee rozhodl přestěhovat se ze Spojených států do středoamerického Belize. Tam začal spolupracovat se zdravotnickou firmou Querumex, kde chtěl investovat do vzniku nových antibiotik. Podle dokumentu o jeho životě s názvem Gringo: Nebezpečný život Johna McAfeeho latinskoamerickou kapitolu provázelo také množství žen ve velmi mladém věku. V zemi ho však čekala zřejmě nejvýraznější z řady jeho eskapád.

Během svého pobytu v Belize začal trpět paranoickými stavy a pocitem, že ho někdo sleduje. V roce 2012 se o něj pak začaly zajímat tamní úřady v souvislosti s vraždou jeho souseda Gregora Faulla, kde měl podle policie figurovat jako podezřelý. McAfee se dal poté na útěk – nejprve zamířil do sousední Guatemaly, kam ale vstoupil nelegálně. Po kratším pobytu v guatemalském vězení byl deportován zpět do USA.

Kandidatura na prezidenta

Přestože předchozí události by napovídaly tomu, že by se McAfee ve Státech vrátil spíše k životu v ústraní, opak byl pravdou. V roce 2015 přišel s vlastní politickou stranou The Cyber Party, která propagovala například dekriminalizaci marihuany nebo ekonomiku volného trhu.

Poté, v roce 2016, se dokonce rozhodl ke kandidatuře na prezidenta USA – nejprve za vlastní hnutí, později se pokusil vstoupit do Libertariánské strany, v níž však nezískal nominaci. O prezidentskou kandidaturu se pokoušel také loni, opět neúspěšně. Jeho hlavní kampaň se týkala rozšíření používání kryptoměn, do nichž s oblibou investoval.

Antivir nikdy nepoužíval

Ačkoli se nejvíce proslavil právě antivirovým programem, který je dodnes jedním z nejpopulárnějších, sám McAfee prý nikdy tento, ale ani jiný antivirový software ve svých zařízeních nepoužíval.

„Svoje zařízení chráním tím, že neustále měním svojí IP adresu, nikde neuvádím svoje jméno a nechodím na weby, kde napadení virem hrozí,“ řekl BBC. „Například na pornostránky nechodím vůbec,“ dodal.

Na sociálních sítích byl však McAfee aktivní poměrně dost. Na Twitteru například informoval veřejnost i o svém pobytu ve španělské vazbě, kde čekal na verdikt od loňského října – už tehdy však zřejmě na sebevraždu pomýšlel.

„Jsem tady spokojený. Mám tu přátele, všechno je v pořádku. Až se oběsím – `a la Epstein – nebude to moje vina,“ napsal.