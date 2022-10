Rostoucí náklady ženou Brity do předplacených elektroměrů. Doplatí na to chudí

Údaje od energetického regulátora Ofgem ukázaly, že počet předplacených elektroměrů na kredit nainstalovaných v domácnostech se v posledních třech měsících poprvé od roku 2019 čtvrtletně zvýšil, a to navzdory vládním zásahům zaměřeným na ochranu rodin před prudce rostoucími velkoobchodními cenami plynu a elektřiny.

Web Uswitch pro srovnávání cen uvádí, že pokud bude tento trend pokračovat, do konce roku vzroste počet měsíčních instalací na deset tisíc. Podle srovnávacího webu počet instalací vzrostl o 60 tisíc za šest měsíců poté, co předtím klesal devět čtvrtletí v řadě. To znamená, že více spotřebitelů se bude spoléhat na to, že si sami doplatí účty za elektřinu a plyn namísto placení inkasem.

Nárůst předplacených elektroměrů je dalším dopadem krize na energetickém trhu. Menšina domácností sice volí platbu za spotřebu energií předem, ale většina je do jejich využívání dotlačena dodavateli, a to kvůli opožděným platbám. Domácnosti běžně platí za energii po jejím využití.

Dodavatelé energií mohou domácnosti, které zaostávají v platbách, přesunout na tyto elektroměry se záměrem zabránit tomu, aby se plátci ještě více zadlužili. To však vyvolává obavy, že zranitelné domácnosti budou účinně odpojeny od spotřeby energie, pokud si nebudou moci dovolit platit prostřednictvím svého elektroměru.

„Vzhledem k tomu, že ceny energií v dubnu opět porostou, je to varování před věcmi, které přijdou, a v příštích měsících a letech s největší pravděpodobností uvidíme, jak stále více domácností přejde na předplacené elektroměry,“ řekl Richard Neudegg, ředitel regulace ve společnosti Uswitch.com.

„Rodiny a jednotlivci na elektroměrech s kredity budou ponořeni do tmy, nebo nebudou doma topit, protože nebudou mít dostatek finančních prostředků na dobití kreditu,“ míní Neudegg.