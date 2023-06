Privatizace Budvaru není na stole, řekl Nekula. Pivovar odvede 250 milionů

Národní podnik Budějovický Budvar odvede v nejbližších dvou týdnech do státního rozpočtu 250 milionů korun, odpovídá to jeho loňskému zisku. Loni ke konci roku pivovar takto odvedl 550 milionů korun. Při návštěvě Českých Budějovic to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle něj se o privatizaci podniku neuvažuje. „Není to na stole,“ uvedl.