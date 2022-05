Burger King zkouší v Anglii zálohované obaly. V případě úspěchu je zavede i jinde

Zkušební provoz nových obalů na produkty značky započne nejprve v pěti provozovnách britského Ipswiche a Newmarketu v Suffolku. Firma si od kroku slibuje také snížení odpadu v ulicích, z něhož velká část pochází právě z obalů jídel prodávaných fast foody.

Burger King se stal vůbec první fastfoodovou značkou, která se v Británii rozhodla vyzkoušet použití recyklovatelných obalů svých produktů. Nyní testuje jak „zaklapávací“ papírové krabičky na sendviče, tak i vhodné nápojové kelímky. Pokud testy dopadnou úspěšně, hodlá je rozšířit i do dalších svých provozoven.

Systém má fungovat tak, že zákazník za vratný obal zaplatí libru navíc, na rozdíl od použití obyčejného papírového obalu. Zálohy pak budou fungovat podobně, jako se v mnoha evropských zemích vracejí láhve. Zákazník je vrátí prostřednictvím speciálních košů, záloha se mu vrátí na účet po naskenování čárového kódu na nich skrze využití aplikace. Tyto koše budou umístěny před pobočkami zmíněných provozoven. Odtud obaly skrze společnost Loop poputují k důkladnému umytí a pak se vrátí do oběhu.

„Zkušební provoz zálohování obalů našich produktů je první podobnou snahou v Británii vůbec,“ říká Nicola Pierceová z Burger Kingu. „Netrpělivě očekáváme, jak test dopadne, a doufáme, že se nám díky této iniciativě podaří do roku 2025 výrazně snížit množství odpadků v podobě jednorázových obalů.

„Zákazníci stále více požadují udržitelná řešení a náš krok by měl být předzvěstí dalších plánů, které v tomto ohledu máme,“ řekl k iniciativě Tom Szaky, zakladatel společnosti Loop, která bude obaly mýt a recyklovat.

Není to poprvé, co se značka o něco takového pokouší. Již na podzim roku 2020 pod názvem Whooper deja vu otestovala vratné obaly oblíbeného burgeru ve Spojených státech amerických. Testovací program tehdy započal v první polovině roku 2021 a zahrnoval pobočky v New Yorku, Portlandu i japonském Tokiu.

„V Burger Kingu dlouhodobě usilujeme o co největší ohleduplnost vůči životnímu prostředí,“ vyjádřil´se k iniciativě Petr Adamec, Marketing Director Burger King, CEE. „Naši zákazníci si již nyní odnášejí své oblíbené pochoutky pouze v papírových taškách. Brčka a víčka k nápojům už dlouhodobě nedáváme automaticky, zákazníci o ně mohou požádat, jen když je opravdu potřebují,“ dodává. Burger King v Česku podle něj postupně obalový materiál nahradil alternativami z papíru a dřeva. „Zálohované obaly od kolegů z Británie vnímáme jako inspiraci, jakým směrem bychom se mohli v budoucnu ubírat, nicméně zatím podobnou aktivitu v našich restauracích neplánujeme,“ uzavírá Adamec.