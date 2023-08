Jsem vegan a dávají mi jen maso, stěžuje si kryptoměnový miliardář na věznici

Kryptoměnový miliardář a zakladatel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Samuel Bankman-Fried žije ve vazbě jen o chlebu a vodě. Podle jeho právníků je to totiž to jediné, co může pozřít, protože mu dozorci servírují masitá jídla, i když je vegan a o veganskou stravu si zažádal.