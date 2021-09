Byt neprodáte, pokud v něm necháte osobní věci a nafotíte ho mobilem, varuje realitní makléř

Lidovky.cz: Stačí mi na nafocení bytu k prodeji mobilní telefon?

Je to ta nejjednodušší možnost. Fotky ale nikdy nebudou dobré, je to nouzové řešení. Lepší varianta je použít klasický kompaktní fotoaparát, zabere vyšší úhel, fotografie jsou lepší, dá se to lépe přisvítit. Mnohem, mnohem lepší je použití zrcadlovky – můžeme použít stativ, širokoúhlý objektiv, ty objektivy se dají vyměňovat, dá se použít různé při svícení nebo externí blesk. Fotoaparáty dnes mají takové technologie, že umí fotky poskládat tak, aby vypadaly dokonale.

Lidovky.cz: Laik ale zpravidla neumí zvolit správnou kompozici...

Řeknu vám to takhle: Sám jsem si pořídil velmi kvalitní fotografické vybavení, stálo mě to spoustu peněz. Dnes mi to leží někde ve skříni, protože jsem se rozhodl používat profi fotografa. Stojí to nějaké peníze, ale fotky jsou úžasné, co si budeme povídat. Profi fotograf je člověk, který se tím živí, ví, jak to má dělat. Má na to, jak se říká, oko.