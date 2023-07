Francie zastavila obchodování s akciemi řetězce Casino, přebírá ho Křetínský

Křetínský a jeho společník Marc Ladreit de Lacharrière patrně uspějí ve snaze firmu ovládnout, protože o víkendu se z boje stáhli jejich rivalové. Těmi jsou telekomunikační magnát Xavier Niel, investiční bankéř Matthieu Pigasse a podnikatel Moez-Alexandre Zouari, kteří se spojili ve firmě 3F Holding.

Správní rada Casina by se měla sejít v pondělí odpoledne a podle zdrojů francouzského deníku Le Figaro by měla podpořit Křetínského návrh na posílení kapitálu řetězce. Křetínský by se tak na začátku podzimu stal většinovým vlastníkem Casina.

Společnost Casino, pod kterou spadají například řetězce Monoprix a Franprix, měla na konci loňského roku konsolidovaný čistý dluh 6,4 miliardy eur (téměř 153 miliard Kč). V příštích dvou letech bude muset splatit dluh v objemu tří miliard eur.

Dvojice Křetínský a Ladreit de Lacharrière, kteří jsou teď jedinými zájemci, chtějí do Casina vložit 1,35 miliardy eur (32,1 miliardy Kč). Z této částky chtějí více než 900 milionů eur (21,4 miliardy Kč) poskytnout z vlastních zdrojů. Český podnikatel by dal 750 milionů eur (17,8 miliardy Kč) a francouzský partner 150 milionů eur (3,6 miliardy Kč), uvedla agentura AFP.

Francouzská vláda se obává propouštění v řetězci, který je šestým největším maloobchodním prodejcem ve Francii. Na konci loňského roku měla skupina v zemi přibližně 50 000 zaměstnanců.