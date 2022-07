Půjčovna kryptoměn Celsius míří k bankrotu. Klienti můžou čekat na peníze roky

Společnost Celsius Network už minulý měsíc zmrazila výběry, což zdůvodnila „extrémními podmínkami na trhu“. Zhruba 1,7 milionu klientů firmy tak ztratilo přístup ke svým vkladům. Američtí burzovní regulátoři následně zahájili vyšetřování tohoto kroku.

Ve středečním prohlášení Celsius uvedl, že musel zastavit výběry, protože bez něj by vybírání vkladů zvýhodnilo některé klienty. Ti, kteří by vybírali jako první, by totiž dostali zaplaceno v plné výši. Pomalejší klienti by si pak museli na vyplacení počkat déle.

Kryptoúvěrové firmy zažívaly prudký růst v době pandemie covidu-19, kdy přitahovaly vkladatele vysokými úrokovými sazbami. V posledních měsících se však dostaly pod tlak kvůli propadu cen kryptoměn. Minulý týden vyhlásila bankrot kryptoúvěrová společnost Voyager Digital, která před tímto krokem rovněž zmrazila výběry.

Společnost, která je jedním z největších poskytovatelů půjček na kryptoměny, nashromáždila aktiva v hodnotě více než dvaceti miliard dolarů. Vkladatelům nabízela velmi atraktivní úrokové sazby dosahující až 18 procent. Právě nebývale vysoké výnosy vzbuzovaly pochybnosti, které zesílily po květnovém krachu společnosti Terra.

Běh na dlouhou trať

Celý konkurzní proces může zabrat opravdu dlouho. Například věřitelé společnosti Mt. Gox, svého času největší burzy bitcoinů na světě, která v roce 2014 zavřela dveře a zahájila likvidační řízení, dosud nedostali zaplaceno.

Zda uživatelé společnosti Celsius něco dostanou, není jasné. Podle jejích podmínek poskytování služeb je zacházení s digitálními aktivy jejích zákazníků v případě platební neschopnosti „neřešeno“ a „nezaručeno“, což může vést k tomu, že se zákazníky bude zacházeno jako s nezajištěnými věřiteli.

Hodnota nejznámější kryptoměny bitcoin se po listopadovém výstupu na rekord v blízkosti 69 tisíc dolarů (1,67 milionu Kč) propadla zhruba o 70 procent. V současnosti se pohybuje nedaleko 20 tisíc dolarů (486 400 Kč).

Regulace kryptoměn je na spadnutí

Rada pro finanční stabilitu (FSB) tento týden oznámila, že na podzim navrhne globální pravidla pro regulaci kryptoměn. FSB je mezinárodní organizací monitorující globální finanční systém, sdružuje finanční regulátory a představitele centrálních bank a ministerstev financí skupiny největších ekonomik světa G20.

Rada odvětví kryptoměn zatím jen sledovala a uváděla, že nepředstavuje systémové riziko. Nedávné výkyvy na trzích s kryptoměnami ale podle FSB zdůraznily jejich nestálost, strukturální zranitelnost a rostoucí propojení s širším finančním systémem.

FSB rovněž upozornila, že v současnosti se kryptoaktiva využívají především ke spekulaci. Pokud mají kryptoměny sloužit jako platidlo, je podle FSB zapotřebí zajistit jejich silnou regulaci.