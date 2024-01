Přechod na zelenou energii narazil na překážku. Měď podraží až o 75 procent

Růst poptávky vyvolaný přechodem na takzvanou zelenou energii a pravděpodobný pokles kurzu amerického dolaru ve druhé polovině letošního roku budou tlačit ceny mědi vzhůru, domnívají se analytici organizace BMI, což je výzkumná divize společnosti Fitch Solutions.

Trhy sázejí na to, že americká centrální banka (Fed) v letošním roce sníží úrokové sazby, cože oslabí dolar a následně zatraktivní měď pro zahraniční odběratele. Cena mědi se totiž stanovuje v dolarech. Kromě toho na nedávné konferenci o změně klimatu COP28 podpořilo více než 60 zemí plán na ztrojnásobení globální kapacity obnovitelných zdrojů energie do roku 2030. To je podle analytiků Citibank pro měď velmi povzbudivé.

Citibank v prosinci předpověděla, že vyšší cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie zvýší do roku 2030 poptávku po mědi o dalších 4,2 milionu tun. To by mohlo zvýšit cenu mědi v roce 2025 až na 15 000 USD (přes 337 000 Kč) za tunu. Loni v březnu cena mědi stoupla na rekordních 10 730 USD za tunu a v současnosti se na burze v Londýně prodává zhruba za 8500 USD za tunu.

Rostoucí ekonomika má tendenci zvyšovat poptávku po mědi, která se používá například v elektrických zařízeních a průmyslových strojích. Měď je také nedílnou součástí výroby elektromobilů, rozvodných sítí a větrných turbín. Poptávka po tomto kovu je považována za ukazatel stavu ekonomiky.

Analytici také upozorňují, že cenu mědi podpoří přerušení těžby. Analytici americké investiční banky Goldman Sachs letos očekávají na trhu deficit přes půl milionu tun. Cena kovu se tak letos podle banky zvýší na 10 000 USD za tunu. V roce 2025 by průměrná cena moha činit až 15 000 USD za tunu.

Loni v listopadu společnost First Quantum Minerals zastavila těžbu v dole Cobre Panamá, který je jedním z největších dolů na měď. Důvodem bylo rozhodnutí nejvyššího soudu a také celonárodní protesty související s obavami o životní prostředí. Významná těžařská společnost Anglo American uvedla, že v letech 2024 a 2025 sníží těžbu mědi, protože chce snížit náklady.

BMI odhaduje, že z vývoje na trhu s mědí budou těžit hlavně Chile a Peru. Obě tyto jihoamerické země mají velké zásoby nerostů důležitých pro přechod na šetrnější zdroje energie, jako je lithium a měď, a jsou připraveny využít vyšších investic a exportní poptávky. Chile vlastní přibližně 21 procent světových zásob mědi.

Měď je kovový prvek načervenalé barvy. Na vzduchu bývá vlivem oxidace pokryta nazelenalou vrstvou oxidu měďnatého, a je tak odolná vůči korozi. V čistém stavu velmi dobře vede elektrický proud a je i výborným vodičem tepla. Používá se jako střešní krytina, v elektrických vodičích a integrovaných obvodech či při výrobě kotlů, chladičů, trubek a nádobí. Používá se i ve slitinách, nejznámější jsou bronz a mosaz.