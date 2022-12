Přefouklá bublina praská. Pád cen nemovitostí je nevyhnutelný, prodávající musí chtě nechtě slevit

„Dříve stály fronty zájemců o byt, ozvalo se klidně i třicet lidí a nabízeli peníze rovnou, aniž by si nemovitost prohlédli. Dnes je to tak, že jste rádi, že máte dva zájemce,“ popisuje Zdeněk Václavek, šéf M&M reality. Situace na trhu je úplně opačná, než byla jen o pár měsíců dříve, a nic zatím nenaznačuje, že by se to v dohledné době mělo změnit.

Zlaté časy jsou pryč

Zájemců přichází méně a méně. Prudce ubylo těch, kteří nákup financují hypotékou – i proto, že už na ni nedosáhnou. A to nejen kvůli mnohem vyšším úrokovým sazbám, ale i z důvodu přísnějších požadavků bank. Od jara už se nejde zadlužit tak, jak to bylo možné dříve. Lidé by třeba i kupovali, ale banka jim na to už zkrátka nepůjčí.

Zmizeli i takzvaní bazaristé realit, tedy ti, co koupili perspektivní nemovitost, investovali do drobných či větších oprav a následně ji se ziskem prodali dál.