Ceny paliv v Česku dál klesají, benzin je nejlevnější od konce května

Za dalším pádem cen pohonných hmot stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska zejména velký propad cen ropy. Připomněl, že barel ropy brent se prodává pod 73 dolarů, což je blízko nejnižších hodnot za tento rok. Ještě v druhé půlce října přitom po propuknutí konfliktu na Blízkém východě byla cena barelu o více než 20 dolarů vyšší . „Vše navíc nasvědčuje tomu, že korekce cen ropy bude pokračovat,“ řekl Lajsek.

Ceny patrně podle analytiků budou dál klesat. Podle Jiřího Tylečka z XTB by se motoristé ještě do Vánoc mohli dočkat snížení průměrné ceny benzinu i nafty k úrovni 36 korun za litr. „Rizikem je slábnoucí koruna a geopolitický vývoj,“ dodal Tyleček. Také Lajsek očekává, že pokles cen paliv by na tuzemských čerpacích stanicích měl trvat minimálně do konce roku.

Šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton upozornil na to, že nafta je nyní mírně dražší než benzin. „To naznačuje volatilitu obou cen a značné změny na trhu s pohonnými hmotami,“ řekl. Zároveň připomněl, že zlevňování má pozitivní dopad pro logistické společnosti, pro které jsou nižší ceny paliv, zejména v zimních měsících, důležitým faktorem pro efektivní financování.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 35,70 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 35,94 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 38,62 Kč. Nafta se v hlavním městě čerpá v průměru za 38,70 Kč za litr.

Paliva v Česku zlevňují od začátku října, předtím zhruba čtyři měsíce zdražovala. V meziročním srovnání je benzin asi o 30 haléřů levnější, nafta byla loni ve stejném období asi o 1,40 koruny dražší.