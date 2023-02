Zlidštění se přiblížilo. Bludiště na Černém mostě se promění v příjemné místo

Nebát se změn. V architektuře je často potřeba umět rázně řezat. Podívat se na staré s odstupem a nebazírovat na tom, co nedává smysl a zkusit navrhnout vše jinak. Čtvrt století starý terminál Černý Most současné době nestačí. Jeho uspořádání se tak má výrazně změnit. Zpřehlední se a mohlo by díky tomu ubýt bloudicích turistů. foto: VIZUALIZACE IPR PRAHA/RE:ARCHITEKTI