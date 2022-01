Pozitivní zpráva je to hlavně pro ty, kteří se chystají na dovolenou do zahraničí. Zatímco v Česku ceny raketově rostou, v cizině zboží i služby pro Čechy zlevňují díky pevnější koruně. Vhod přijde silnější měna také těm, kdo nakupují zboží ze zahraničních e-shopů, ale i těm, kdo zboží do Česka dodávají. Třeba prodejcům elektroniky, hraček či nábytku.