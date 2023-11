Dárky pro radost i výhodné investice, lidem jdeme s nabídkou vstříc

Platinové uncové mince památky zapsané v UNESCO, každá za téměř 50 tisíc korun, kde najdete nejen Telč, Kroměříž a další, ale i Jizerskohorské bučiny. Sada dvou zlatých uncových investičních mincí Český lev a Orel za bezmála 120 tisíc korun. Sběratelská série mincí Slavní umělci, kde nejnovější pozici zaujímá Oscar Wilde a Franz Kafka, každá za 32 tisíc korun.

Římské Koloseum jako první ze série nových sedmi divů svět, kde legendární památku připomíná zlatá mince o hmotnosti jedné trojské unce. Případně zlaté mince ve čtyřdílné sadě Pražské jaro, událostí, od nichž uplynulo 55 let, 17 790 korun za kus. To nejsou položky nějaké staromilské sbírky nebo dražby. Jde o investiční produkty České mincovny, která zúročuje všeobecný hlad po zlatě.

Je složité říct, který produkt tuto poptávku uspokojí nejvíce. „Myslím, že z té vyšší cenové kategorie převažují zlaté mince. To je jasná investice do budoucna. Ve stříbru je velmi oblíbený crystal coin. Mincovní pole zdobí český křišťál. Něžný, neotřelý a poutavý dárek v dostupné ceně. Velmi často lidé volí za dárek personifikované medaile s věnováním nebo i fotografií,“ uvažuje nad tématem dárků šéf marketingu České mincovny Jaroslav Černý s dovětkem, že zlatou mincí nikdy neurazíš.

Drobné mince s velkým odkazem

Česká mincovna připravuje také medaile přímo s tematikou Vánoc. Hlásání křesťanského poselství patří k dávným dějinám naší kultury. Na pamětních medailích České mincovny se v posledních letech nejen vánoční tematika zabydlela. „Připomněli jsme si nejznámější koledu Tichá noc, následovala medaile Štědrý den, pak Tři králové. Nechybí ani svatý Mikuláš. Nedílnou součástí emise je vždy tematické dárkové balení, kam lze vepsat věnování,“ vysvětluje mluvčí České mincovny Lenka Klimentová s tím, že letos je v nabídce i speciální obal Zlaté prasátko.

Z náboženských témat se každý rok rozšíří řada o další svaté prostřednictvím nejmenší půlgramové ražené zlaté mince. „Naše lisy právě opouští svatý Martin, který je dodnes vzýván jako ochránce před chudobou. Vedle chudých je také patronem vojáků, jezdců, vinařů, abstinentů a domácích zvířat,“ dodává Klimentová. Medailér David Kružliak věnoval reverzní stranu mince svatému Martinovi v podobě římského vojáka, který mečem roztíná svůj plášť. S česko-anglickým textem na balení poslouží jako dostupný dárek i originální přírůstek do sbírky.

Dávná historie zaujme školáky

Česká mincovna se podívala i na úplný počátek českých dějin, kdy se začalo ve směnném obchodě používat platidlo. „Nabízíme unikátní a mimořádný numizmatický projekt na podporu finanční gramotnosti, který populárně-naučnou formou představuje klíčové mezníky mincovnictví na našem území, je dílem odborníků na slovo vzatých,“ popisuje projekt Lenka Klimentová. Repliky dobových mincí jsou uloženy v poutavém leporelu populární spisovatelky a ilustrátorky Lucie Seifertové, která s vtipem a nadsázkou vypráví zajímavé příběhy starých mincí i jejich uživatelů.

Hmotnost jedinečné mince Český lev s ročníkem 2023, která je opatřena unikátním bezpečnostním hologramem, činí pět kilogramů, což z ní činí největší stříbrnou ražbu České mincovny

Ve sběratelské plechové etui se budou jistě velmi pěkně pod stromečkem vyjímat čtyři stříbrné uncové mince s příběhem sirotka, kterého po útoku lidožravého tygra vychovala vlčí smečka. Kniha džunglí patří k nejslavnějším literárním příběhům všech dob.

Jistota má jméno aurum

A pak jsou tu v nabídce investiční produkty nabízející uchování a zhodnocení finančních prostředků. Vychází se z předpokladu, že málokdo ví, co bude v domácí a světové ekonomice zítra, natož za půl roku. „Události, které zasáhly celý svět jen během posledních tří let, ať to byl covid, útok na Ukrajinu a nyní situace v Izraeli, dávají těmto nejistotám za pravdu,“ míní šéf marketingu.

Pro úspory a myšlenky na budoucnost poskytuje mincovna varianty zejména ve zlatě. Tento drahý kov nestárne, nekoroduje, nemění se u něho úroky. Neztrácí na hodnotě, ba naopak. Dá se rovněž dobře a rychle prodat. Zlato „převtělené“ do medailí a mincí získává navíc na numizmatické hodnotě, u mince dokonce bez DPH.

Druhohorním ještěrem, který se objevuje na stříbrné minci České mincovny z cyklu Pravěký svět, je archaeopteryx

Dárek do budoucna, to je spoření

Jako dárek můžete založit a platit někomu spoření. To velmi často dělají třeba prarodiče. „Spoření jsem založila oběma vnoučatům s jejich jmény hned, jak se narodila. Jestli ještě nějaké přibude, založím další. Budou na mne mít památku ve svém zlatém pokladu. Vítám totiž možnost nechat mince uložené v trezorech mincovny zdarma,“ vyzdvihuje výhodu Zlatého spoření klientka mincovny.

Zlaté spoření je dostupné pro každého. „Na internetu si na našich webových stránkách www.zlaty-zivot.cz zadáte, jak vysokou částku chcete měsíčně spořit. Hned dostanete nabídku produktů, na které můžete spořit. Vše zvládnete z pohodlí domova,“ vysvětluje mluvčí Lenka Klimentová. Nejčastěji lidé ukládají částku 1500 korun.

S kódem VANOCE23 pětistovka

Celý proces začne pro složení vratné jistiny a zadání převodního příkazu. Zlato bude chodit z mincovny domů, nebo do bezplatné úschovy v trezoru v sídle společnosti. Tento druh investování peněz si zvolily už tisíce lidí a zájem pořád roste. Do letošních Vánoc se v mincovně rozhodli dát novým střadatelům 500 korun do začátku. „Stačí do vyznačeného pole „kód“ uvést VANOCE23, a připíšeme vám bonus,“ potvrzuje mluvčí a dodává, že akce platí do konce roku.

Tímto padá všeobecný názor, že se mince a medaile pořizují leda do sbírky a stojí hodně peněz. „V poslední době je stále oblíbenější pořídit medaili jako dárek. Dá se personifikovat: na jedné straně fotografie oslavence, na druhé třeba gratulace. Máme unikátní technologii, která dokáže fotografii přenést na mincovní pole. Vyrobíme klidně i jeden kus, ve stříbrné verzi stojí 2500 korun,“ říká na závěr Jaroslav Černý.