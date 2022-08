České firmy se na dostavbě Dukovan mohou podílet opravdu hodně, říká šéf Aliance české energetiky

Jaderné elektrárny provozuje celkem 32 zemí na světě, Česko z tohoto pohledu tedy patří do poměrně elitního klubu. A vzhledem ke schopnostem českých firem na poli jaderné energetiky patří v tomto klubu k těm vyspělejším. I proto podle Josefa Perlíka, výkonného ředitel Aliance české energetiky (AČE), dává jádro v Česku smysl, při provozování místních jaderných elektráren je totiž Česko téměř nezávislé na zahraničních vstupech.

Aby si firmy v oboru udržely své know-how a schopnosti i do budoucna, musí se jim dařit. A to jen servis a modernizace elektráren nezajistí. Klíčem k úspěchu je zisk nových kontraktů, proto AČE hodně vzhlíží k výstavbě nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. České firmy se na její dostavbě mohou podílet opravdu ve velké míře, pomohlo by jim to nastartovat jejich ekonomiku a také získat nejnovější reference, které následně mohou využít i při účasti na zahraničních zakázkách.

Lidovky.cz: Co je vlastně AČE zač a co je vaším cílem?

Jsme sdružení, které od roku 2015 spojuje firmy s know-how v oblasti jaderné energetiky i energetiky jako celku. Naším cílem je pomáhat naplnit Státní energetickou koncepci a Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Snažíme se sjednotit dodavatele v našem oboru tak, abychom mohli společně využívat různé synergické obchodní efekty. Vždy je totiž jednodušší, když se státními institucemi, strategickými partnery, strategickými zákazníky a velkými světovými hráči na poli jaderné energetiky jedná jeden subjekt než několik menších jednotlivých entit samostatně.