Konference Česko bez kouře: Jak propojit udržitelnost s fungující ekonomikou

Program konference Česko bez kouře Národní den bez kouře, 3. ročník Termín: čtvrtek 26. 10. 2023 Čas: 9:00 – 10:30 (registrace od 8:15 hodin) Místo: ČVUT CIIRC Penthouse – 10. patro, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 Moderátor: Vladimír Vokál, editor iDNES.cz Předběžný harmonogram: 8:30-9:00 registrace

9:00-9:15 úvod Vojtěch Petráček, rektor, ČVUT Matyáš Kaiser, šéfredaktor iDNES.cz Veselin Vačkov, ředitel Lidových novin 9:15-10:15 - moderovaná debata s řečníky Kurt Dědič, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí Roman Grametbauer, Manažer pro udržitelnost, Philip Morris ČR a.s Petr Kovařík, místopředseda představenstva, Pražská plynárenská Marek Trešl, product & marketing director, Hyundai Michal Dyttert, ředitel pro korporátní záležitosti a udržitelnost, Coca-Cola HBC ČR a SR 10:15-10:30 diskuse, závěr akce, networking Okruhy diskutovaných témat: Jak se od loňského roku změnila situace? Kam jsme se posunuli? A co jsou další klíčové momenty pro Česko bez kouře – z pohledu zástupců podniků i státu? Zbavit Česko kouře nutí – nebo motivuje – regulace? Jak podniky vnímají úlohu EU a národních států? Realizace skutečné změny – dialog soukromého sektoru a státu? Návrat průmyslu do Evropy bez kouře? Záštita: Ministerstvo životního prostředí ČR ČVUT Generální partneři: Philip Morris International Pražská plynárenská Hlavní partneři: HYUNDAI Coca-Cola