Vládu děsí spojení do Bruselu. Dva lety denně jsou pro předsednictví málo, letenky navíc stojí dvojnásobek

Původní zpráva

Jen dvě letadla vypravená z Prahy dosednou za den na bruselském mezistátním letišti. Za normálních okolností by to nemusela být velká potíž, ale od července bude Česko předsedat Evropské unii a provoz mezi naší, a unijní metropolí se tak výrazně zvýší. Od Velikonoc navíc do Bruselu nelétají České aerolinie (ČSA), které zajišťovaly další dva lety denně. Ekonomicky jim to nevycházelo.