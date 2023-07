Zbrojaře lákají evropské peníze. Komise mezi ně rozdělí půl miliardy eur, Česko už má vytipované podniky

Na konci března tak Evropská komise vytvořila nový program s anglickou zkratkou ASAP. Nešlo však o běžné „as soon as possible“, tedy co nejdříve, ale o Act in Support of Ammunition Production (ASAP) – Rozhodnutí o podpoře výroby munice.

V rámci tohoto programu se má mezi evropské zbrojaře rozdělit celkem půl miliardy eur (zhruba 12 miliard korun). Peníze mají pomoci rozvoji výrobních kapacit zbrojařů, ale i budování nových závodů. Mimo to má projekt najít i slabá místa a zmapovat schopnosti evropského obranného průmyslu.