Stávka strojvedoucích v Německu: zrušeny jsou i spoje mezi Berlínem a Prahou

Nádraží v celém Německu zejí prázdnotou. Cestující, kteří se přesto rozhodli vyjet, vyhlížejí zpožděné vlaky a komplikovaně se pokoušejí dostat do cíle své cesty. Přijíždějící vlaky jsou přeplněné.



O nisko stávky se nachází ve východních spolkových zemích. Mluvčí německých drah Achim Stauss uvedl, že se firma pokouší zajistit, aby vyjel alespoň každý čtvrtý vlak na delší vzdálenost a aby mezi velkými městy vyjel jeden vlak každé dvě hodiny.

Organizátor stávky, kterým je odborový svaz strojvedoucích (GDL), příští týden rozhodne, kdy a zda bude stávka pokračovat, řekl ve středu televizi ZDF předseda svazu Claus Weselsky. GDL chce stávkou dosáhnout zvýšení mezd přibližně o 3,2 procenta a jednorázového příspěvku kvůli dopadům pandemie 600 eur (více než 15 200 Kč). K protestu strojvedoucích se podle něj přidali také mnozí výpravčí.

Železniční dopravce Deutsche Bahn (DB) už dříve vyzval cestující, aby zbytné cesty odložili. Slíbil také, že už zakoupené lístky na období stávky plně nahradí. Dráhy také prodloužily platnost jízdenek, které byly pro dálkové vlaky zakoupeny na období od středy do tohoto pátku, lístky budou nově platit až do pátku 20. srpna. Zdarma si lidé mohou změnit také již zakoupené rezervace.



Sedm hodin a dva přestupy

Alternativní trasy spojů do Prahy, jejichž vypravení DB potvrdily, jsou mnohdy kombinací vlaků a autobusů, některé navíc vedou přes Liberec. Aktuálně nejrychlejší cesta vlakem z Berlína do Prahy počítá se sedmi hodinami a dvěma přestupy. Toto řešení počítá s využitím neodřeknutých spojů z Drážďan do Česka.



Mluvčí ČD Vanda Rajnochová sdělila, že jízdu vlaků mezi Prahou, Děčínem a Drážďany zajistí strojvedoucí českého dopravce.

Podle údajů Deutsche Bahn, do nichž nahlédla agentura DPA, vydělává německý strojvedoucí včetně přídavků a vánočního bonusu od 44 tisíc do 52 500 eur ročně (1,18 milionu až 1,33 milionu Kč). Průvodčí pobírají 37 tisíc až 50 tisíc eur za rok a lidé, kteří prodávají lístky u okének, si přijdou na 33 tisíc až 41 500 eur za rok.



Deutsche Bahn AG @DB_Presse Die DB-Ersatzfahrpläne während des Streiks der #GDL laufen stabil. Dennoch kommt es zu starken Beeinträchtigungen. Wir bitten Fahrgäste, die nicht zwingend fahren müssen, ihre Reise, sofern es möglich ist, zu verschieben. Weitere Infos zum #gdlstreik: https://t.co/x0KEUvBkv8 https://t.co/MVpfKfV1zA oblíbit odpovědět

Stávka přišla uprostřed letní sezony, kdy je zájem o cestování vždy vyšší. Společnost Deutsche Bahn podobně jako jiní dopravci v uplynulých měsících zaznamenala kvůli pandemii prudký pokles zájmu o cestování a musela požádat o pomoc německý stát. Evropská komise v úterý Berlínu povolila vyplatit národnímu dopravci DB státní pomoc 550 milionů eur (téměř 14 miliard Kč).

Stávka na železnici zvýšila poptávku po vnitrostátní autobusové a letecké dopravě. Aerolinky Lufthansa oznámily, že až do pátku chtějí na vnitroněmeckých letech nasazovat letadla s větší kapacitou míst. Autobusový dopravce udává v mezitýdenním srovnání poptávku vyšší o 70 procent. Větší zájem zákazníků očekávají také autopůjčovny.

Podle ekonomů a lobbistických skupin může stávka nákladních vlaků ještě zhoršit situaci zásobovacích řetězců v největší evropské ekonomice. Automobilový svaz VDA uvedl, že stávka vytváří nejistotu a nepříznivě dopadne na logistiku tohoto průmyslu, který se také stále potýká s dopady koronaviru.