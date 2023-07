Válení na pláži Češi vyměnili za adrenalin. Co vše kryje cestovní pojištění?

Nabízené balíčky cestovního pojištění, kryjící výlohy za případné onemocnění nebo úraz, se od loňska nemění. To platí i u obvykle dražších balíčků, jež kryjí škody na zdraví nebo majetku, které by v zahraničí způsobil český turista, asistenční službu, ztrátu věcí či storno zájezdu. Podle odpovědí některých pojišťoven dokonce balíčky zůstávají na stejné cenové úrovni jako v roce 2019. „Ceny jsme za uvedené období neměnili. Cestovatelé tedy zaplatí za naše cestovní pojištění do zahraničí stejnou částku jako v roce 2019,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek. Platí to podle něj i pro nabídku slev.