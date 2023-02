ČEZ má nové ceníky, pod vládní strop se jejich cena dostane až za rok

„Úspora oproti stropu bude opravdu výrazná. V případě tříleté fixace se zákazník topící plynem dostane až na 1 500 korun za MWh, což je o tisíc korun a 40 procent níže, než jsou zastropované ceny. Domácnost bydlící v rodinném domě, která topí plynem, takto ušetří oproti stropu cca 10 000 korun ročně,“ říká generální ředitel divize ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

„U elektřiny bude úspora oproti stropu až 700 korun na megawatthodinu. Ceny elektřiny nejdou dolů tak rychle jako ceny plynu, ale my doufáme, že to je jen otázkou času,“ dodává Kadlec.

K výrazné úspoře se zákazník dodavatele dostane až postupem času. V prvním roce závazku bude mít cenu dodávky na vládním stropu. U plynu to znamená 2500 korun za MWh bez DPH, u elektřiny jde o částku 5000 korun. V druhém roce cena klesne na 2090 korun u plynu a na 4690 korun u elektřiny.

Nakonec ve třetím roce bude zákazník platit společnosti ČEZ za plyn 1500 korun a 4332 korun za megawatthodinu elektřiny bez DPH. Ceny se týkají silové složky, do konečného účtu ještě promluví cena distribuce a další poplatky.

Společnost ČEZ upozorňuje, že má stále ještě 1,5 milionu zákazníků na fixacích z doby těsně před krizí, takže tito lidé zatím platí méně, než je vládní strop. Stovkám tisíc z nich budou fixace brzy končit, právě jim plánuje ČEZ nové produkty nabídnout.

Ceníky budou dostupné i pro nové klienty a také pro zákazníky na produktu na dobu neurčitou. Společnost uvádí, že pokud budou velkoobchodní ceny na trhu dále klesat, ceníky bude pravidelně aktualizovat.

Ceny pod stropem nabídly už společnosti E.ON, Innogy a Centropol. Například E.ON nabídl u plynu i elektřiny fixaci, v níž je cena po dobu tří let neměnná. Pokud zákazník topí plynem, zaplatí 2306 korun bez DPH, tedy o 200 korun méně než je vládní strop. Podobně jako ČEZ na to jde společnost MND, která nabízí svým stávajícím zákazníkům, že od 1. ledna 2024 až do konce března roku 2025 budou mít cenu plynu na úrovni 2 480 korun za MWh včetně DPH.

Innogy, Centropol a E.ON zlevnili ceníky pod strop i pro své stávající zákazníky, kteří mají produkt na dobu neurčitou. I když jen o pár stovek na megawatthodinu, zákazníci těchto společností budou mít cenu plynu pod stropem už od tohoto února. Tento krok zatím ČEZ neplánuje.