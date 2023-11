ČEZ zřejmě odstoupí od polské nabídky na uskladnění plynu, osud projektu je nejistý

Polský provozovatel plynovodů Gaz-System už dříve uvedl, že konečné rozhodnutí o plovoucí skladovací jednotce zpětného zplynování (FSRU), tedy plavidla, které přeměňuje LNG zpět na plynnou formu, bude záviset na zájmu účastníků trhu. Firma požádala o předložení závazných nabídek na budoucí kapacitu LNG do 27. října, než uzavře smlouvu s dodavatelem jednotky FSRU, která má zakotvit v Gdaňsku.

ČEZ se stejně jako řada dalších evropských společností snaží diverzifikovat dodávky zemního plynu. Do loňské invaze ruských vojsk na Ukrajinu se do České republiky dovážel výhradně ruský plyn. Loni si ČEZ zajistil do roku 2027 tři miliardy metrů krychlových roční kapacity v terminálu na LNG v nizozemském Eemshavenu. To představuje až 40 procent roční potřeby Česka.

Firma se zajímala o kapacitu v Polsku a také o nové německé projekty, které budou v budoucnu uvedeny do provozu. Podmínky nabízené firmou Gaz-System ale nepovažovala za vhodné a už se tohoto procesu neúčastní, dodaly zdroje.

Zatím není jasné, které další společnosti by mohly mít zájem o polskou kapacitu, která by měla být k dispozici od roku 2028. Výsledky nabídkového řízení budou pravděpodobně zveřejněny tento týden, řekla agentuře Reuters mluvčí Gaz-System Iwona Dominiaková.